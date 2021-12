Juana es electrodependiente y le donaron un generador para mejorar su calidad de vida

Para Juana Lucinda Cuello es imprescindible estar conectada las 24 horas a un tubo y un concentrador de oxígeno, debido a que padece diabetes y fibrosis pulmonar, y está inscripta en el padrón de electrodependientes confeccionado por la Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada, en el marco de la labor de responsabilidad social le donó el equipamiento a la vecina de Restinga Alí. "Este grupo electrógeno que me entregaron me ayuda a mejorar mi calidad de vida, debido a que se me tapan las vías respiratorias y me agito mucho por mi enfermedad, con lo cual, ante cualquier corte de energía eventual, pondré en funcionamiento este equipamiento para afrontar mi tratamiento médico”, dijo la mujer.

Asimismo, la paciente resaltó que “estoy muy agradecida con la Cooperativa por la ayuda que me brindan y también hago un reconocimiento a Cristián Sosa -el representante de los electrodependientes- por ser el nexo con la SCPL, para lograr esta gestión que hacen a mi salud y bienestar”.

Desde la SCPL, la presidente del Consejo de Administración Anabella Cardillo, indicó que, “con cada entrega de un generador estamos colaborando para mejorar la calidad de vida de un vecino y eso es un orgullo para nosotros. En cada entrega conocemos historias de vida que nos llenan de emoción, en esta oportunidad la de Lucinda y estamos felices de poder ayudarla con este aporte”, y agregó, que “continuaremos trabajando siempre desde la SCPL para brindar asistencia a nuestros asociados y vecinos”.

Por otro lado, el presidente de la Fundación Luz Esperanza de los electrodependientes, Cristián Sosa, hizo un balance respecto a este último año en cuanto a las entregas de generadores que se realizaron a diferentes vecinos. “Seguimos trabajando y vemos como cada familia electrodependiente recibe dicho equipamiento bajo la Ley 23.751, que establece la gratuidad del servicio eléctrico para todos ellos”.

“Estamos felices por todo el apoyo que recibimos de la Cooperativa, y en este caso, es Lucinda Cuello la beneficiaría quien tiene una patología de base grave y otras enfermedades, por ello requiere asistencia las 24 horas y es un apoyo esencial para su salud y seguridad”, culminó Sosa.