Este lunes, tras la audiencia de control de detención realizada el domingo contra el femicida Miguel Asencio, la fiscal Camila Banfi brindó detalles del proceso que llevan adelante por el crimen de Daniela Velasco, ocurrido el viernes después del mediodía cuando el hombre- con quien había tenido una relación corta- la mató de cuatro puñaladas.

"El hecho está claro. Estuvimos investigando el vínculo que tenía Velasco con Asencio, fue una relación breve y con un rechazo de Daniela. Es un crimen de género, conocido como femicidio", detalló en diálogo con Periodismo de 10.

Sin embargo, Banfi sostuvo que por parte de la docente "no hubo denuncias previas porque Daniela no veía que fuera una situación grave. Ella tenía temperamento para defenderse y no creía que iba a llegar a ese punto el agresor. Él se sintió rechazado y no pudo soportarlo'', agregó.

La mujer asesinada era una conocida locutora en Comodoro, docente en el Perito y madre de dos hijas

"Existió una relación muy corta que la víctima dio por terminada y este sujeto no aceptó. No hubo denuncia previa, si bien era molesto porque molestaba y mandaba mensajes ella no lo consideraba peligroso", explicó.

En medio de esta investigación, sostuvo que "hay un punto importante: al sentirse rechazado es lo que deriva en esta circunstancia. Lo noté una persona lúcida, fue algo planificado, tenía una carta para entregar al juez. En ella, decía que tenia planificado el hecho que llevó a cabo. Hay pruebas para aplicar la condena perpetua", remarcó.

Asimismo, expresó: "Hay gente psicópata por todos lados y llamó la atención este caso porque no habían antecedentes por parte de la agresor. Como sociedad hay que deconstruir en distintos ámbitos para poder prevenir estos hechos'', concluyó Banfi.