Estudia en la calle, tiene 10 en todas las materias y necesita ayuda para seguir sus aprendizajes

La historia de Ángelo, un nene de 14 años que se crío y estudia en la calle y tiene 10 en todas las materias, conmueve a Córdoba luego de que el menor pidiera ayuda para poder seguir con sus estudios.

Debido a la pandemia, la familia del chico que ya se había vuelto viral en 2019 por estudiar en la peatonal de la capital provincial casi no tiene trabajo, y como en su casa no tiene internet, asistir a clases para él es muy complicado.

Su sueño, para el cual aún estudia en el tercer año del IPET nº57, es ser abogado y mecánico.

“Yo quiero salir adelante y quiero ser por lo menos una buena persona, porque no hay muchas en la vida. Y además... ¡No me queda otra! Si no estudio, ¿Quién voy a ser? ¿Qué futuro le voy a dar a mis hijos?”, contó en diálogo con eldoce.tv.

“Me gustan todas las materias. Matemática, lengua, ciencias sociales, física, química, electricidad, electrónica, programación. Te abren la mente, una te lleva a la otra. Me encanta todo lo que es automotor y me gustaría trabajar en fábricas grandísimas. Renault, Fiat, Chevrolet, Ford, la que sea. Hasta en Ferrari o Lamborghini”, agrega.

En ese sentido, quien ya hizo cursos de programación e incluso le enseñó a través de sus conocimientos a los profesores de su escuela, contó que busca contener a los chicos de la villa que abandonaron sus estudios.

"Me gusta ayudarlos porque mi papá era uno de ellos. Él sabe lo que es pasar hambre. Ojalá Dios me dé mucha plata para ayudar a los chicos pobres y que a ninguno le falte comida ni ropa”, explicó.

Otro de sus problemas, claro está, es la falta de conectividad que le permita continuar con sus estudios. “No es lo mismo cuando es virtual. Cuesta… Por ahí se te entrecorta, no sabés lo que dijo la profesora”, se lamenta.

“En la cuarentena me di cuenta de que tenía que saber valorar a los profesores. Son lo mejor que hay en la vida porque te dan lo que más adelante será tu trabajo, tu laburo. ¿Cómo no voy a valorar eso?”, describe Ángelo.

La ayuda que solicita, explica, es para conseguir un celular, una computadora y aportes para poder ir a la universidad dentro de algunos años.

“Tengo un propósito. Aprecio el esfuerzo de mi papá y de mi mamá. Mi sueño es ser el mejor del mundo en lo que haga y, cuando sea grande, no tener que pasar hambre y a mis hijos poder llenarlos de estudio”, cerró.

Para quienes quieran colaborar, Ángelo tiene disponible el Whatsapp (0351) 155096148