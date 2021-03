COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este miércoles 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el próximo fin de semana largo comenzará el jueves 1 de abril por Semana Santa.

Este miércoles se recuerda una fecha histórica bajo los preceptos de memoria, verdad y justicia y será el único día no laborable que tendrá este mes de marzo. Al ser un feriado inamovible, no puede trasladarse como puente. Sin embargo, funcionará como un anticipo de Semana Santa que contará con cuatro días no laborables.

Según consignó el Gobierno Nacional en el Decreto N° 947 firmado por el presidente Alberto Fernández, el segundo feriado largo del año será en el mes de abril, en las fechas del 1 al 4 de ese mes. El viernes 2 se conjugan el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y también el Viernes Santo.