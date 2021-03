COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - A pocas horas de desatarse los incendios que afectaron a gran parte de la región cordillerana, Basilio Stankewitsch, un reconocido veterinario de Comodoro Rivadavia, comenzó una campaña solidaria para ayudar a los animales afectados por el fuego.

El profesional juntó gasas, vendas y medicamentos, además de alimentos para poder viajar a la cordillera. "La comarca andina necesita de nosotros", afirmó ayer jueves a ADNSUR. Tras recibir numerosas donaciones de vecinos de Comodoro, Basilio cargó su vehículo y partió -en la mañana de este viernes- hacia la devastada Cordillera.

El veterinario comodorense lleva donaciones y se sumará al equipo de rescatistas en Lago Puelo. Pero fue tanto lo que logró reunir que la próxima semana saldrá un camión con alimento balanceado y productos de primeros auxilios, informó El Patagónico.

En diálogo con La Posta Radio, Stankewitsch manifestó que la propuesta fue un impulso de la gente de Comodoro y que se fueron sumando personas de distintas localidades. “Paré unos minutos en Sarmiento y la gente vino a traerme cosas. No puedo llevarlas todas porque vamos muy cargados”, sostuvo el veterinario.

La campaña logró juntar más de 1500 kilos de alimento balanceado y agua mineral. “Quedó mucha gente que quiso donar, pero veremos qué es lo que se necesita cuando estemos allá y podamos comunicar qué es lo que la gente necesita específicamente”.

Stankewitsch tiene pensado volver a Comodoro el próximo domingo, pero aclaró que su estadía dependerá de la situación en Lago Puelo. “No tengo muy en claro todavía. Me manejo por las imágenes que me han enviado y no mucho más que eso. La idea es ir directamente a Lago Puelo donde hay un grupo concentrado y si se puede llevar la ayuda que sea necesaria”, afirmó.