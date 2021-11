El sastre "patriota": el chubutense que revoluciona las elecciones con sus trajes

Jorge Williams es una "tradición" cada elección para quienes se acercan a votar en la Escuela en el barrio de Recoleta. Mucha gente lo espera para ver con que traje nuevo con los colores de la bandera votará y además, para pedirle una foto.

Este domingo 14 de noviembre volvió a resaltar: este hombre alto, esbelto y de 80 años de edad, cuyo bigote nunca pasa inadvertido, lució un pantalón rayado albiceleste, saco de la misma tela (que una de las solapas tiene el escudo de Racing, su club), camisa blanca, chaleco, moño, una alargada capa (en la misma gama de colores), sombrero y el infaltable barbijo.

Pero muchos desconocen que detrás de cada traje, hay una profesión que lleva hace más de 65 años y que nació en su ciudad natal, en Trelew, Chubut, un 6 de enero de 1942 y a los 11 años su amor por el mundo de la sastrería comenzó, cuando su padre lo incentivo a entrar en un mundo de colores y telas.

“Habló con un amigo que tenía una sastrería y arranqué. Al principio hacía los mandados y limpieza. A los meses empecé a coser. No me costó nada, aprendí tomando mate y escuchando la radio. Tengo voluntad desde pequeño. Siempre me divertí”, contó a la Nación.

Ya a los 15 años hacía diseños propios y cuatro años más tarde se convirtió en maestro sastre. “Me daba maña con todo. De solo mirar a los clientes ya sabía su talla y qué modelo le quedaría mejor”, afirmó el hombre que ahora con 80 años se sigue dedicando a la sastrería pero desde los años 90 ya en Buenos Aires con su local ubicado en la calle Jerónimo Salguero 2139, en el barrio de Palermo.

Jorge tiene cerca de 200 trajes hechos exclusivamente para él, entre ellos, sus trajes patrios para ir a votar en cada elección. “No vendo ninguno de estos trajes, son únicos y me los hice para mí”.

Williams sufrió un ACV en 2010. “Me quedó la mano izquierda dura. Poco a poco pude recuperar la movilidad. El 18 de febrero de 2021 tuvo el segundo. “Llegué al local en silla de ruedas, pensé que no iba poder volver a caminar. Gracias a Dios estoy bien”, admite y plancha el saco. “Antes me resultaba más fácil porque esta mano la movía bien”, ejemplifica.

“Me gusta cuando la gente me dice que soy excéntrico porque me están alabando. No me molesta que me digan que me visto como un payaso, porque es un tipo especial, divertido y hace reir a la gente. Debo admitir que soy presumido. Yo me amo”, confiesa, entre risas.

Sobre aquellos sueños pendientes aún está vestir a Lionel Messi. “Le haría un traje loco con los colores de nuestro país. También me encantaría diseñarle una capa albiceleste a toda la que la Selección Argentina. Sería un orgullo”, contó finalmente.