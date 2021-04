COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los niveles de pobreza se incrementan y nacen espacios de contención, como los merenderos, donde el eje no solo es un alimento, sino también actividades recreativas. ADNSUR visitó el Merendero los Piratitas en el Barrio San Martín, allí habló con el equipo de trabajo que asiste a cientos de familias a diario.

El Merendero "Los piratitas" se ubica en el Barrio San Martín, nació hace un mes y esta coordinado por personas del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrantes de la Biblioteca Popular Hugo Darío Fernández Del Barrio San Martin. "Surgimos por los problemas que hay en los barrios, nosotros queremos dar una respuesta" indica Florencia Ruiz, integrante del MTE.

"Vemos muchos chicos en la calle, un vecino se acercó y nos dio la idea de generar un merendero, él forma parte del Movimiento de los trabajadores excluidos" cuenta Nicolas Tureuna uno de los referentes. Cuando comenzó la pandemia quedó todo suspendido, pero este año pudieron llevarlo a cabo.

El MTE tiene dos merenderos en zona norte, desde la Biblioteca suman actividades recreativas para los chicos, acompañamiento escolar y también actividades deportivas. "Vienen a las 14:30 los días miércoles y se quedan hasta que servimos la merienda. Los chicos tienen muchas falencias, no escriben bien y necesitan acompañamiento" cuenta Tati. Y destacó que "Los negocios del barrio colaboran, es gente del barrio ayudando a otra gente del barrio".

Ropero Comunitario

María y Bety cocinan, la tarea es difícil porque son 35 chicos o más depende de la cantidad de chicos, "pero a veces vienen más, con la pandemia no tienen un alimento, vienen nenes desde 2 y 3 años en adelante, pero todo viven cerca" cuenta María. Además, contó que "Los chicos están en la cancha pidiendo dinero y en distintos lugares del barrio pero que están en situación de calle".

Los viernes de 16 a 20 horas en la Biblioteca tienen la Feria del Trueque donde las personas se llevan 5 prendas y entregan un alimento o 5 prendas por $200, con eso reúnen alimentos para el merendero y las viandas.

Los chicos en la calle

Néstor forma parte del MTE, es cartonero y se encarga de buscar a los chicos en distintos lugares del barrio, los invita al merendero y habla con los papás si es necesario, para explicarles a dónde van. Un día entró a la biblioteca y pensó en generar un merendero "Hay muchos chicos que estan en la calle, descalzos y solos, no tienen nadie en quién apoyarse, por eso les propuse a Nico la situación"

"Cuando fui chico no tuve la oportunidad que hoy les estamos dando, los chicos pasan mucho tiempo en la calle, solos. No tienen el apoyo de los padres, eso te satura, el estar en la calle. Capaz que los chicos llegan acá, comen y cuando llegan a su casa no tienen nada más, pero cuando vienen uno les ve los ojitos y te llena el alma que estén un tiempo acá. Yo lo veo reflejado en mí, a veces pasamos mucha hambre" describe Néstor.

El Merendero los Piratitas funciona en Calle La Pinta 3855, quienes quieran donar alimentos o ropa para la feria, pueden comunicarse al 155005908.