A través de un escrito, el consejero Elías Jones rindió un sentido homenaje a quien fuera el gerente comercial de la SCPL, Ezequiel Forner. El profesional falleció en un accidente registrado el domingo último. Estas fueron sus palabras:

"La sesión que hoy nos convoca con la finalidad de proclamar los delegados electos según lo establece el estatuto de nuestra cooperativa, debió haberse realizado el día de ayer, de no ser por la irreparable pérdida, en un accidente de tránsito, de quien en vida fue nuestro gerente comercial administrativo Ignacio Ezequiel Forner."

"Algún tiempo atrás, me tome el atrevimiento de leer varios años de historia de esta Sociedad Cooperativa en las actas de concejo, entendiendo que gran parte de los acontecimientos quedan escritos y se guardan en el tiempo en estos documentos que mantienen la historia de nuestra querida institución."

"Por ello quiero dedicarle estas palabras, y expresar como miembro de este Consejo, el privilegio que tuvo esta gran familia cooperativista de contar con un excelentísimo profesional y gran persona como lo fue Ezequiel Forner, que dejó su impronta y vino sin lugar a dudas a cambiar la dinámica de esta empresa para siempre, aumentando la recaudación y entendiendo que las finanzas son el pilar de la sustentabilidad y el crecimiento de una organización."

"A Ezequiel Forner lo conocí por primera vez en una reunión en el hotel Lucania a principios del año 2016, donde me citó para presentarme un proyecto que le generaría mejoras a la economía."

"Luego de un tiempo en una visita a la planta de agua envasada de Río Mayo volví a encontrarlo, y me pidió nuevamente reunirse, pero en esta ocasión fue para proponerme un contrato de distribución, ya que él consideraba que yo le podía aportar penetración territorial a la empresa que él gerenciaba en aquel momento. Tarde un tiempo en analizarlo y decidí avanzar."

"Con el correr del tiempo formamos una amistad, pero una amistad sincera, sin conveniencias, porque en la mayoría de las ocasiones que nos juntábamos, teníamos discusiones muy profundas con posturas muy encontradas, como lo fue siempre hasta el día de su muerte."

"Conocí a una persona muy comprometida con sus conocimientos, que siempre busco volcarlos para mejorar la sociedad y el lugar donde se desempeñó."

"Cuando ingresé a la SCPL entendí que la política comercial de la empresa no era la adecuada para mantenerse en el tiempo, sentí que íbamos a colapsar económicamente si no cambiábamos radicalmente la política comercial, y es por ello que decidí acudir a aquel amigo."

"Ezequiel solamente me planteó que no le soltara la mano, que él iba a pagar los costos que representara generar una empresa rentable, y así comenzó un trabajo que lo demostró en tan solo diez meses, trabajo que dejó inconcluso, porque en el día de ayer, no solo abandonó a la institución, sino también abandonó a un gran amigo."

"Ezequiel era una persona que te decía las cosas que no querías escuchar, pero sabiendo que lo que decía, era para cuidar a todos los que forman parte de este proyecto. Ezequiel era un renegado y un tipo obsesivo con el trabajo. Estaba en su auge y era un hombre exitoso."

"A pesar de su gran dedicación y compromiso por el trabajo, Ezequiel se apoyaba mucho en su familia. Estaba felizmente casado y era padre de tres hijos."

"Incluso demostraba el orgullo por su padre, con quien horas atrás nos dimos un fuerte abrazo y nos prometimos juntarnos a recordarlo con frecuencia."

"Por ello, en este momento difícil que nos toca sobrellevar, pido fortaleza y continuidad a lo que Ezequiel nos enseñó, porque nos va a llevar por buen camino."

"Lo voy a honrar esforzándome por cumplir todos los objetivos que nos hemos trazado y dándole continuidad a nuestro proyecto, no vamos a bajar los brazos."

"En poco tiempo marcó una huella muy importante para nosotros, y en lo personal me dejo un gran vacío en mi corazón."

"Con mucha tristeza quiero dejar un reconocimiento a quien nos marcó un camino distinto, a quien demostró compromiso y dedicación, y a quien prometo recordarlo siempre dentro de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y dentro de mi corazón, abrazo al cielo y pido que hagamos un minuto de silencio por él. Que conste en actas."