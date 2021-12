Un grupo de personas se acercó este jueves al Consulado de Chile en Comodoro Rivadavia, para exigir la apertura de las fronteras terrestre entre Argentina y Chile a más de un año y medio del cierre por la pandemia de Coronavirus.

Rosa vive hace 30 años en Argentina y relató a ADNSUR que se acercaron hasta las oficinas del Consulado de Chile para pedir la apertura del paso terrestre HITO 50 "Paso Huemules" para poder visitar a sus familias en el país trasandino.

“Estamos cumpliendo todos los protocolos”, dijo tras señalar que en ese paso se trabaja en forma coordinada entre ambos países. “Es una frontera que no nos pueden negar. Estamos pidiendo permiso humanitario. Ellos tienen que darnos la pasada para ver a nuestras familias”.

Y explicó que en marzo pasado el gobierno de Chile “me dio un permiso humanitario, pero a mi marido que es argentino no y para volver a Argentina le pedían regresar por Buenos Aires en avión y eso hoy son 8 mil dólares”.

“Estamos a 400 kilómetros de Coyhaique y por qué me exigen dar la vuelta por Buenos Aires”, cuestionó.

Finalmente, señaló que sin dudas “el amor es más fuerte que la pandemia. Yo necesito despedirme de mi madre, cada día se me apaga. Y acá hay gente que se le han fallecido los padres que no han podido pasar. Los delitos de lesa humanidad que están haciendo con nosotros no circunscriben. No se olviden de estos delitos, estos son delitos de lesa humanidad”, finalizó.