Luis, a quien todos llaman "Lucho" reconoce que su amor por los perros nació hace años y que por suerte, su esposa y sus dos hijas también comparten el sentimiento. Tienen 18 perros rescatados del abandono y de maltrato que la vida ha puesto en su camino.

Su taller mecánico ubicado en barrio Standard sur se convierte todos los días en un comedor, cada perro tiene su plato y su "capita" para no pasar frío, mientras esperan que Lucho y su esposa les sirven la comida. “En cualquier momento van a arreglar un auto” , dijo entre risas en diálogo con ADNSUR.

“Soy como su San Roque, me siguen a donde voy”, admite Lucho sobre sus 18 perritos que fueron rescatados del abandono de la calle y del basural. Todo comenzó con un perro , después se sumaron dos más que dejaron afuera de su casa y otro del basural, y así fue creciendo la familia perruna.

CUCHAS DE CANJE

La primera vez que Lucho hizo cuchas fue para una perritas abandonadas que no tenían donde estar. Y después “hice una cucha y la puse para regalar. Aparecieron 5 mil interesados", recordó.

Y destacó que viendo que todo el mundo necesitaba cucha "empecé a pedir madera que no sirva o pallets y así fue juntando material. voy a fabricar cuchas bien bonitas y las voy a cambiar por alimento para ellos o para arroz” para garantizarle la comida a sus perros.

“Las cucha que hago yo, mucha mejor madera y terminación, abrigadas, pintadas por dentro y afuera y con alfombra en el piso", afirmó Lucho, quien aclaró que no quiere nada gratis. “Yo necesito ayuda con los perros, pero no la pido, hago cuchas y las cambio por alimento. No estoy pidiendo , las cambio”, y no por bolsas de cierta marcas, sino por kilos y por arroz, que le garantizan a sus perritos seguir teniendo un plato de comida lejos del abandono y en una casa donde prima el amor.

Quienes deseen colaborar con Lucho, pueden comunicarse al 297 436-3177.