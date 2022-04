El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece que la inflación en marzo aumentó por encima de lo esperado: el promedio de inflación en Argentina fue del 6,7% en marzo de 2022 (respecto de febrero pasado). Así, se acumula un alza de 16,1% en el 1° trimestre, y 55,1% interanual.

Si bien la medición oficial refleja que los precios aumentaron un 57 por ciento promedio en el último año en la región patagónica, estos alimentos esenciales se elevan muy por encima del índice oficial.

La carne y el pan, por encima de todo

Es necesario observar que el Instituto Nacional mide sólo la carne picada común en la región y no contempla otros cortes. Otro dato llamativo es que toma como referencia un precio de 757,98 pesos por kilo, lo que es bastante inferior al precio que el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas local detectó en supermercados de Comodoro y Rada Tilly la semana pasada, con valores de 1.122 pesos por kilo.

Esto implicaría que los precios en Comodoro se elevan aun por encima del promedio de la región patagónica, que se ubicó como la zona de mayor impacto inflacionario en marzo. Algo similar ocurre con el precio del pollo, que el INDEC analizó sobre un valor de 287,48 pesos por kilo, mientras que el Observatorio local lo ubicó la semana pasada en 433,58 pesos.

Las subas del pan, en un 66,5 por ciento, ubican al precio en 254,49 pesos por kilo para la región patagónica, lo que refleja que los acuerdos de precio que buscó impulsar el gobierno nacional el mes pasado, para este producto, no tuvieron una incidencia práctica. El valor del pan trepó incluso por encima de la harina, que tuvo una suba del 48 por ciento en marzo último, siempre tomando como punto de partida el mismo mes del año pasado.

“La verdad es que desde que subió el precio de la bolsa de harina de 25 kilos, que de 1.300 se fue a 1.800 y dos días después, a 2.500 pesos –explicó días atrás Víctor Cúneo, de una de las panaderías más populares de Comodoro-, no bajó más. Desde que subió casi un 100 por ciento, no volvió a moverse el precio. Por otro lado, nosotros no podemos trasladar el precio de la harina al valor del producto, porque nos quedaríamos sin ventas”.

En el informe del INDEC, los fideos guiseros tuvieron uno de los incrementos más ‘bajos’, con un 39 por ciento interanual, pese a que también cuentan con una fuerte incidencia de la harina. Sobre este tipo de productos, el análisis que realiza el equipo del profesor César Herrera, había detectado la semana pasada incrementos del 6 al 22 por ciento, al realizar una medición entre el 23 de febrero y el 22 de marzo.

Para el organismo nacional, el valor de referencia en la Patagonia de un paquete de fideos por 500 gramos fue de 101,12 pesos, mientras que en la medición local se reflejaron precios en torno a los 70 pesos.

Leche y huevos completan el podio

Por otro lado, la leche en sachet es otro de los productos que registró un fuerte aumento en el último año, ya que en marzo de 2021 valía 79,28 pesos, mientras que en marzo de este año subió a 129,95 pesos, lo que significa un 64 por ciento.

La docena de huevos tuvo un incremento similar, al elevarse un 61,3 por ciento, ya que de 156,95 pesos la docena, en marzo de 2021, se elevó a un promedio patagónico de 243,46 pesos.

Entre los productos de limpieza, el jabón de tocador fue el que presentó el mayor aumento interanual, con un 60,5 por ciento, al pasar de 54,39 pesos el año pasado, a 87,15. El detergente se elevó un 54 por ciento interanual (de 148,85 a 229,15 pesos) y la lavandina se mantuvo en un 36 por ciento (e 57,39 a 79,54 pesos).

El azúcar es otro producto alimenticio con salto interanual importante, al registrar un 55 por ciento.

El aceite de girasol, al menos en la medición interanual, quedó entre los aumentos menos notorios, con un 37,7 por ciento, ubicándose en 340,36 pesos por litro. El kilo de papa tuvo el menor porcentaje de suba, con un 26,4 por ciento, ubicándose en un promedio de 95,49 pesos en la región.