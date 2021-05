El miércoles 12 de mayo comenzó a regir en todo el país el acuerdo de Precios Cuidados de la carne, que permite comprar once cortes a precios accesibles. Pero en Comodoro Rivadavia se aclaró que solo estará vigente en algunas cadenas de supermercados y no en las carnicerías.

Dante Jurado, propietario del Frigorífico de la Patagonia, explicó que si bien estos cortes no llegan a las carnicerías locales aún no había ingresado nada a la ciudad para su venta en los supermercados. "Es lamentable que las carnicerías chicas nunca tengan estas oportunidades para vender cortes de precios accesibles porque hay mucha gente que no puede comprar la carne a los precios que tenemos en pizarra y estaría bueno que podamos tener las mismas oportunidades que los supermercados”, dijo..

Asimismo, se refirió a la difícil situación que atraviesa el sector desde el comienzo de la pandemia, y afirmó que el coronavirus: "Nos afectó en un 50 por ciento, o sea muchísimo. Se terminaron los grandes asados, las reuniones familiares, así que realmente hoy estamos muy complicados con lo que son las ventas. Hace 10 años que no nos pasaba lo que sucede ahora”.

En este contexto, el empresario dijo que los cortes diarios que adquiere la comunidad es "aquello que va a la olla, que es pulpa, osobuco, la carne picada y se han volcado mucho al pollo, que es lo más económico y al cerdo. Realmente a la gente le cuesta mucho llegar a lo que es vaca y más si miramos los sueldos”, indicó.