La circulación de la variante Delta en algunas provincias argentinas ya es un hecho. En Caleta Olivia se envió una muestra al Instituto Malbrán de un caso sospechoso y esperan los resultados. Mientras tanto, autoridades sanitarias recomiendan seguir las medidas de cuidado.

El director del Hospital de Caleta Olivia, Gerardo Romaní, confirmó un caso sospechoso de la variante Delta que se encuentra en estudio en el Instituto Malbrán y cuyos resultados recién estarían - debido a la demanda del Malbrán - a mediados de septiembre.

Y en este marco, manifestó que “lo importante que tienen que saber los vecinos de nuestra ciudad es que, ante cualquier caso positivo, el aislamiento preventivo de los casos de contacto y del paciente que es positivo, se hace con cualquier tipo de cepa”.

Romaní explicó que se determina un caso sospechoso “cuando se detecta un caso positivo y quién se detectó viene de una zona de riesgo epidemiológico de contacto como son Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Tucumán, ahora Chile que también tiene la variante, en estos casos en particular, se identifica el casó, se analiza y se manda al Malbrán”.

“La característica particular es que afecta a gente más joven y su poder de letalidad y contagio es más rápido. Se han detectado casos graves en adolescentes y niños, es lo que más nos preocupa", reconoció en diálogo con La Opinión Austral.

Finalmente, pidió no postergar la vacunación pero tampoco disminuir las medidas de cuidado para prevenir el contagio: "así podemos frenar el ingreso de esta cepa y disminuir la transmisibilidad a través de los cuidados individuales y sociales, es más qué importante estar preparados y no bajar los brazos ante esta situación particular que se vive aunque estemos transitando una zona verde, tranquila, en los casos nuevos y activos”, cerró