La tercera ola de Coronavirus generó un aumento exponencial de casos positivos en Comodoro Rivadavia , lo que trajo aparejado el incremento de las personas que acercan a los puestos Detectar a hisoparse. Pero también a los vacunatorios para recibir la vacuna contra el Covid19 o el refuerzo.

Las largas filas sin dudas han vuelto a ser una postal afuera de los centros Detectar y de los puestos de vacunación en la ciudad petrolera. Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, contó que ante la demanda de la gente en los puestos Detectar y de vacunación se han registrado situaciones lamentables con agresiones hacia el personal.

“El personal de salud no solo el que está hisopando sino vacunando ha recibido muchísimas agresiones verbales por parte de la gente”, dijo.

Y al respecto, señaló: “Yo entiendo que muchísima gente empezó con síntomas. Esto nos tomó a todos por sorpresa. Hace diez días atrás la situación epidemiológica era otra”, reconoció. No obstante, indicó que dentro del personal de salud “tenemos a varias personas aisladas porque no somos ajenos al resto del mundo” y por ello, cuentan con menos personal en el marco de una alta demanda.

Sobre los insultos que ha recibido el personal, Simunovic reconoció que “la gente está apurada y no quiere hacer cola”, pero la demanda es mucha porque además se acortaron los plazos de vacunación. Y por ende, se acerca gente que quiere el refuerzo, quienes aún no completaron el esquema o que aún no recibieron la primera dosis.

“No sabemos en qué momento pasamos de los aplausos a las agresiones", lamentó la funcionaria en diálogo con Radio Del Mar y por eso, pidió a la gente empatía y paciencia para quienes se acerquen a vacunar y/o hisoparse a los distintos puestos habilitados en la ciudad.