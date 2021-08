En un contexto mundial en el que varios países evalúan inmunizar a su población con una tercera dosis de las vacuas contra el coronavirus, ahora advierten que las personas inmunizadas con Sinopharm podrían necesitar una tercera aplicación a los cinco meses.

Así lo afirmó la patóloga argentina Marta Cohen, advirtiendo sobre la "eficacia" del compuesto elaborado en China, la cual es "eficaz, pero de corta duración”.

En base a sus dichos, "todas las vacunas de virus inactivados, son eficaces pero de corta duración", por lo que “a los cinco meses hay que dar una tercera dosis que sea de Sinopharm o, no sé si el gobierno lo está previendo, de otra vacuna”.

“Es una decisión que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que tiene que basarse, no en las pruebas porque no hay, no hay tiempo, sino en la evidencia y el conocimiento científico de los asesores”, dijo

Cabe destacar que el Gobierno se encuentra desde hace casi dos meses realizando estudios de combinación de vacunas entre Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna, los cuales hasta el momento arrojaron resultados favorables.

En diálogo con Radio Mitre, Cohen recordó entonces que la aplicación de un refuerzo de la vacuna de origen chino “fue lo que pasó en Emiratos Árabes, que dieron la tercera dosis de Pfizer y en Uruguay”.

Actualmente Argentina cuenta hasta hoy con 16.304.000 vacunas de Sinopharm, convirtiéndose así en la vacuna de aplicación mayoritaria en el país, seguida por AstraZeneca.