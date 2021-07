¿Tenés una compu que no usas? Podés donarla para que los chicos del barrio Comipa puedan hacer sus tareas

El Espacio Comunitario Carlos Mugica de Barrio COMIPA esta armando una sala de computación, para que los niños y adolescentes puedan realizar sus tareas escolares, explica Fernando Blasseti, voluntario del espacio, a ADNSUR.

El Espacio Comunitario Carlos Mujica se formó hace 10 años para responder a la demanda de niños, niñas y adolescentes de un barrios que tiene muchas carencias, donde a veces la calefacción no es habitual en una vivienda, tampoco la energía eléctrica. Hoy cuenta con 12 voluntarios que reciben entre 60 y 90 chicos para una merienda o realizar actividades.

Cuentan con una biblioteca, momentos de juegos, entregan meriendas y útiles, Fernando Blasseti es voluntario y conversó con ADNSUR. "No solo de pan vive el hombre, necesitamos formar a las personas en la comunidad y esta es una forma de mostrarle a los chicos que se puede, no es mucho lo que hacemos" expone. Sin embargo atender a 90 niños no es poco, requiere de organización, por ello se reunen una vez por semana, de forma online para coordinar las actividades.

Si bien Fernando comenta que la pandemia los limitó en la tarea, siguieron recibiendo chicos para entregar la merienda. Hoy la urgencia y la necesidad tiene que ver con las computadoras y la conexión educativa: "Las familias nos pidieron ayuda porque no tienen computadoras o un celular para acceder a las clases, por eso lanzamos la convocatoria", explicó.

"Un teclado, un CPU, un mouse, un monitor, todo nos sirve, siempre y cuando este en buen estado y se puedan utilizar, en el Espacio hay gente que sabe y puede armar las compus" describió.

APOYO ESCOLAR

El último fin de semana de junio iniciaron por turnos la actividad Apoyo Escolar, fue la primera vez que se suspendió desde que se abrió el espacio en el barrio. "Comenzamos por necesidad de los chicos, esto nos permite sostener la actividad pero también los lazos sociales que ya tienen"

Las compus son necesarias para que los chicos y chicas del barrio que no tengan acceso a dispositivios, puedan enviar acceder a ellas y enviarlas. Si querés donar comunicate al 2974209297 o al 2974136631 o a través de Facebook en Espacio Carlos Mugica Comodoro Rivadavia.