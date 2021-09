⚠ Alerta por fuertes vientos en Chubut para el fin de semana

El fin de semana comienza con altas temperaturas en Chubut, con máximas de hasta 28°C pero en algunos sectores estará acompañado de fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo en las últimas horas por intensos vientos que se registrarán en gran parte de Chubut. "El área será afectada por vientos fuertes del oeste y noroeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", precisaron.

Los vientos que comenzarán este viernes por la tarde noche afectarán la zona de Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson, y continuarán durante mañana sábado.

El mismo alerta fue dado a conocer por Defensa Civil de la provincia a través de redes sociales.

PRONÓSTICO PARA COMODORO

Este viernes, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly esperan una jornada calurosa con una máxima de 26° C durante la tarde, mientras que la mínima, de 13° C, se sentirá por la mañana. Asimismo, habrán ráfagas de viento en toda la zona, que oscilarán entre los 60 a 70 km/h pero no hay alerta vigente para la zona.