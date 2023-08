El plazo fijo le ganó al dólar ‘blue’ hasta agosto, pero la carrera puede cambiar desde el próximo domingo

Hace algunas semanas contamos la historia de un amigo de esta sección, el Rulo, quien había hecho una pequeña inversión en pesos, cambiando sus dólares. Fue una maniobra arriesgada, allá por principios de mayo, luego del pico que había alcanzado el dólar ‘blue’ el 25 de abril, cuando llegó el récord nominal hasta ese momento, en $495.

Este pequeño ahorrista había escuchado el análisis de algunos economistas, quienes anticipaban que tras ese salto cambiario el dólar paralelo volvería a atravesar un período de calma, por lo que decidió hacer una prueba: vendió 100 dólares al tipo de cambio de ese momento, que era de $490 para la compra y fue al banco (es un decir, porque hoy todo se hace en un ‘click’ desde el homebaking) con los $49.000 obtenidos, a depositarlos en un plazo fijo.

En los primeros 30 días, como el depósito fue hecho el 2 de mayo, obtuvo un interés del 7.5%, pero un mes después, a principios de junio, decidió renovarlo por otros 30 días, ya que el ‘blue’ seguía quieto (por debajo, incluso, de los $490) y ahora el plazo fijo había mejorado la tasa, hasta casi un 8% mensual.

Fue así que nuestro amigo se encontró, a principios del mes pasado, con un rendimiento que llegaba ya al 15% en dólares, ya que con los $56.889 en que se habían transformado los $49.000 iniciales, ahora podría recomprar casi 115 dólares, con la cotización de $495 que se registraba el 3 de julio.

Como el ‘Rulo’ es de endulzarse rápido, en lugar de volver a comprar ‘los verdes’ hizo un nuevo depósito, apostando a que no habría mayores sobresaltos, pero esta vez la cosa no salió tan bien, aunque igualmente salió ganando. La escalada que inició el dólar paralelo en la segunda quincena de julio lo tuvo algo nervioso, pensando que podría salir perdiendo.

El ‘blue’ cotizó este martes en $560 y como nuestro amigo estuvo ‘cortando clavos’ en las últimas dos semanas, retiró temprano su depósito de plazo fijo, que ahora se había transformado en un total de $61.000, con el rendimiento de los últimos 30 días... y pudo comprar, finalmente, 108 dólares. Un rendimiento del 8%, en dólares y en 3 meses, no estuvo nada mal, se dijo para sí mismo, pero esta vez decidió quedarse con el billete verde.

La cuenta es sencilla. La carrera jugada en 3 meses fue ganada por el plazo fijo, que rindió casi un 24%, contra el dólar ‘blue’, que aumentó sólo un 15% en el mismo período.

UNA MANIOBRA ARRIESGADA, PERO QUE SALIÓ BIEN

De esta manera, nuestro amigo había aprendido lo que es el llamado ‘carry trade’ que practican algunos inversores, algo más sofisticados, pero que él buscó probar casi como un juego, en busca de ver cómo ganar un mejor rendimiento para sus ahorros. Claro está que era una maniobra de riesgo, porque si el dólar paralelo hubiera trepado por encima de lo que finalmente lo hizo en julio, podría haber perdido parte del ahorro inicial.

Por ejemplo, si el ‘blue’ hubiera superado los $600 a principios de la última semana, el rendimiento del plazo fijo no le habría alcanzado para recomprar los 100 dólares iniciales. Pero la apuesta le salió bien, siguiendo algunas noticias que advertían que hasta las PASO, al menos, no habría grandes saltos.

“Ahora ya me voy a quedar quieto–me dijo el Rulo-. Yo lo hice solamente con 100 dólares y no quise arriesgar los otros 2.500 que tengo guardados desde que vendí el autito. Pero si me hubiera jugado con todo, habría hecho una linda diferencia. Igual, ahora, compré los dólares de nuevo y me quedo piola”.

Nuestro amigo, que no es un gran inversionista pero le gusta seguir estadísticas, me dijo que hay que esperar a las elecciones. “Un mes antes de las PASO de 2019, el dólar estaba a $43, incluso el viernes 9 de agosto, antes de las elecciones del domingo 11, había subido un poquito, a $46,90. Y el lunes, después de que Macri perdió las primarias, ya abrió a $57. Un salto del 21%”.

No hay certezas de cómo le irá al gobierno en las elecciones primarias del domingo próximo, pero nadie puede descartar que, cualquiera sea el resultado y según cómo se interprete (sobre todo, cómo lo interpretará el llamado “mercado”), el dólar paralelo vuelva a dar un sacudón, más fuerte incluso que el de la última semana.

PARA QUIENES BUSCAN DÓLARES, LA ALTERNATIVA DEL MEP

Por otra parte, para quienes buscan pasar sus ahorros a dólares, desde Banza informaron que la compra de del dólar MEP a través de esa aplicación se incrementaron un 65%, en términos de volumen, durante el mes de julio, con respecto a junio. Solamente en la semana del 24 al 28 de julio, esas operaciones subieron casi un 30%, frente a la semana anterior.

La reacción de los ahorristas fue atribuida a las medidas del gobierno, que encarecieron el dólar de importación y derivó, entre otras cosas, “en un aumento de los impuestos que se aplican sobre el dólar para atesoramiento personal, llamado “dólar ahorro” o “dólar solidario”, lo que encareció su precio, sumando incentivos a los inversores para acceder al denominado ‘dólar Bolsa’”.

Según el informe de Banza, durante el mes de julio más ahorristas optaron por comprar dólar MEP en un click, la operatoria que se puede concretar a través de esa aplicación.

“Consideramos que esto tuvo que ver con las últimas medidas cambiarias, que incentivaron de alguna manera a más inversores a optar por este tipo de dólar, que además de ser 100% legal, no tiene límite máximo por mes y que en plataformas como la nuestra se compra simplemente apretando un botón”, aseguró Agustín Honig, CEO de Banza.

Las nuevas medidas económicas ampliaron del 35% al 45% la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, y mantuvieron en un 30% el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), lo que encareció el precio del dólar ahorro casi en un 8%, dejándolo muy cerca a nivel precios del dólar MEP.

¿Cómo se puede hacer esa operación? La fintech Banza (que pertenece a Adcap Grupo Financiero) tiene la funcionalidad “Dólar MEP en un click” en el menú principal, “lo que permite a sus usuarios comprar dólares Bolsa de una forma fácil, rápida y segura”, según aseguran desde la aplicación.

Tal como ya se detalló en un informe anterior de esta sección, el usuario solo tiene que ingresar la cantidad de pesos que quiere convertir a dólares, y la app le muestra, de acuerdo a la cotización del momento, el importe aproximado en dólares. Al día hábil siguiente, los dólares se disponibilizan en su cuenta de Banza, donde se pueden dejar custodiados o retirar a su cuenta bancaria.

De esta manera,"para el usuario, comprar dólares sólo representa un click: no se tiene que preocupar por la compra-venta de los bonos asociados a esta operatoria, ya que lo hace la app de manera automática", informan desde la aplicación. El bono utilizado es el más líquido del mercado: el Bonar 2030 (AL30). La operación no tiene monto mínimo, y el usuario puede comprar más de 200 dólares por mes.

Hay que tener en cuenta las restricciones para la compra de este tipo de dólar, que está inhabilitado para quienes refinanciaron deuda con tarjeta, como también para quienes ya compraron dólar ahorro (deben esperar 90 días) como tampoco importadores que accedieron al Mercado Unico de Cambios (en ese caso, se debe esperar 180 días),

¿QUÉ HACER CON 100 MIL PESOS? UNA CARTERA DE CEDEARS PARA CUBRIRSE DE LA INFLACION

En la última parte de este informe, añadimos una reseña sobre las las sugerencias de un experto de Inverarg, otra aplicación que funciona como bróker y asesor de inversiones. En este caso, el youtuber Ariel analiza cómo invertir $100.000 en una cartera de CEDEARs (Certificados de Depósitos Argentinos), a través de los cuales se puede invertir, indirectamente, en acciones de compañías de renombre mundial.

Según explica el especialista en el video, la cartera sugerida puede ser una alternativa para cubrirse de la inflación, que se proyecta en casi un 150% para el próximo año, a partir de la compra de certificados de compañías como Coca Cola, City Group, Mac Donald y Adobe.

La ventaja que ofrece este tipo de instrumentos es que se puede comprar en pesos y vender en dólares, además de que en algunos casos pagan dividendos, a los que también accede el ahorrista que ingresa a esas grandes ligas desde estas latitudes.

Hay que tener claro que como toda inversión, ésta implica riesgos, en este caso por las fluctuaciones que puede haber en la Bolsa, por lo que cada movimiento en ese terreno depende del perfil de cada inversor, además de definir previamente el tiempo que está dispuesto a esperar, ya que este tipo de instrumentos siempre ofrece un mejor rendimiento en el largo plazo. Así lo han explicado distintos especialistas en esta sección, que no busca recomendar ni asegurar resultados, sino explorar la variedad de opciones e instrumentos para intentar ahorrar y cubrirse de la inflación, o lograr algún tipo de rendimiento financiero.

Para quienes quieran conocer más detalles de la propuesta, les dejamos aquí el video completo.