La inversión en propiedades, una de las vedettes de los tiempos electorales en Argentina

Los tiempos electorales en Argentina vuelven a revolotear las sensaciones alrededor de una pregunta clave para la población que tiene la posibilidad de contar con ahorros: ¿qué conviene hacer?

Las preguntas giran, según todos los referentes, alrededor de si el resguardo en dólares ante posibles saltos cambiarios en las próximas semanas, armar plazos fijos aprovechando las nuevas tasas, dólar MEP, acciones, inversiones en la bolsa en paquetes de opciones, (cada vez menos) criptomonedas o posibilidades más tradicionales y seguras.

Ahí, según muchos, es donde gana terreno la opción de destinar esos fondos en este escenario de volatilidad a la inversión en ladrillos.

Por eso, se recomienda consultar las opciones de desarrollos inmobiliarios reconocidos y con tradición en este tipo de emprendimientos para sumarle así seguridad a lo seguro. Una doble ganancia apuntando a la tranquilidad y el valor de la inversión.

Mientras el mercado no sabe todavía si descontar o no el valor del dólar blue, en el que se pactan la mayoría de las operaciones, si hasta diciembre habrá o no nuevos saltos en el valor de la divisa y por consiguiente de la inversión, la inversión inmobiliaria siempre es una reserva de valor clave.

Caleta Desarrollos

Caleta es una firma con más de 23 años de trayectoria que comenzó con pequeños emprendimientos hasta llegar a ser desarrolladora líder con más de 60 mil m2 construidos.

La marca hoy tiene base en Buenos Aires, Puerto Madryn y Trelew, donde es sinónimo de calidad y confianza a largo plazo.

Por eso, Caleta Desarrollos es una firma de confianza también por este motivo para los que resuelven, en estos meses de volatilidad, incertidumbre y precios en movimiento, optar por la seguridad y la valorización inmediata.

Es que todos los emprendimientos realizados por Caleta Desarrollos están erigidos en zonas que se valoran con el tiempo, la calidad constructiva es una de las claves y el boca a boca hace de lo suyo para que se sigan sumando clientes a su cartera vía estas recomendaciones.

Y las unidades, por su tipo y calidad, son ideales tanto para invertir en una propiedad que pueda ser alquilada por tratarse de ciudades con gran movimiento tanto turístico como comercial, como así también para vivir en distintas instancias de la vida de la familia: departamentos con menos metros como para primer vivienda de hijos en edad escolar o con más comodidades para hogares para dos o más personas.

