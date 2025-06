Zaira Nara explotó y habló de su ruptura con Diego Forlán tras haber sido tratada de "vividora"

Zaira Nara fue tendencia en redes sociales luego de responder a un usuario que la acusó de haber sido mantenida durante su relación con Diego Forlán.

En su descargo, la modelo revivió una de sus frases más recordadas que causó furor al recordar su amor con el histórico goleador uruguayo.

El intercambio se originó en la plataforma X (ex Twitter), cuando un usuario publicó: “De la que se salvó Forlán con esa familia de vividores de los Nara”. El mensaje fue replicado por otra cuenta que agregó: “Forlán, el único que vio las cosas como son y huyó”, en alusión al supuesto motivo por el cual el exfutbolista habría terminado el compromiso con Zaira.

La modelo, lejos de dejar pasar el comentario, decidió intervenir. “Señora María, ¿por qué habla sin saber? La que terminó esa relación fui yo”, escribió Zaira, acompañando la respuesta con un emoticón que lanza un beso. Su intervención se viralizó rápidamente y provocó nuevos intercambios entre los usuarios.

El comentario retoma una frase que Zaira pronunció en 2011, cuando se canceló su boda con Diego Forlán: “menos mal que no me casé”. Con el paso del tiempo, esa expresión se convirtió en una referencia constante cada vez que se menciona su relación con el ex delantero de la Selección uruguaya.

Zaira y Forlán estuvieron comprometidos, pero la relación terminó poco tiempo antes del casamiento previsto. En su momento, ambos evitaron entrar en detalles, aunque la versión pública indicaba que se trató de una decisión de mutuo acuerdo.

Actualmente, Zaira se desempeña como conductora y mantiene una activa presencia en redes sociales. En este caso, eligió contestar directamente a los comentarios que, según ella, distorsionaban los hechos sobre su vida personal.