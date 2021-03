(ADNSUR) - La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp anunció este jueves que comenzará a bloquear las cuentas de los usuarios que utilicen servicios 'no oficiales', en vistas a evitar la migración de cuentas a otras plataformas que no cuentan con respaldo y utilizan de manera ilegal su nombre.

Se trata de una medida dada a conocer a través de un comunicado emitido por la compañía fundada en enero de 2009, donde se aclara que el bloqueo será temporal, pero el mismo podrá volverse definitivo en caso de que los usuarios continúen con el uso indebido del servicio.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, asegura el escrito publicado en la página oficial de la empresa.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, agrega.

Algunas de las aplicaciones a las que se hace mención pueden ser WhatsApp Plus, GB WhatsApp, creadas por terceros y que ofrecen un servicio similar aunque, como indica el comunicado, sin el respaldo de la compañía propiedad de Facebook.