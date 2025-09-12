Wanda Nara presentó a ‘su nuevo amor', lo compartió en sus redes y lo terminó borrando: ¿se arrepintió?

La vida privada de Wanda Nara vuelve a ocupar un lugar central en los medios y las redes sociales. En las últimas horas, la empresaria compartió un breve video en sus historias de Instagram que desató todo tipo de comentarios.

La grabación, de apenas seis segundos, fue realizada durante la fiesta de cumpleaños número 37 de su hermana Zaira, y mostró una escena que no pasó inadvertida.

En el material se la veía frente a un espejo, con un look temático que acompañaba la celebración, mientras otra persona aparecía a su lado en un gesto íntimo: una mano recorriendo suavemente su abdomen . El detalle más llamativo fue que no se mostraba el rostro del acompañante, lo que multiplicó las hipótesis sobre quién era la persona que estaba con ella.

La publicación duró poco tiempo. Minutos después, Wanda decidió borrarla de sus redes, aunque ya había sido replicada. Esa decisión no hizo más que reforzar la intriga sobre el trasfondo de la escena.

No fue el único indicio. Días antes, la conductora de Bake Off Famosos había compartido otro video, esta vez en una cena íntima. Allí, mientras un camarero servía el postre, se alcanzaba a ver nuevamente el brazo de la misma persona, apoyado sobre la mesa. Otra vez, sin mostrar el rostro, pero con un detalle revelador: los tatuajes que lo identificaban con claridad.

Las especulaciones comenzaron a multiplicarse. ¿Se trataba de un nuevo amor? ¿Un gesto amistoso que tomó otra dimensión en redes? La figura de Wanda, siempre en el centro de la atención mediática, volvió a estar bajo la lupa.

Recién después, los rumores comenzaron a señalar un nombre propio. Distintos periodistas y usuarios destacaron que esos tatuajes coincidían con los de Martín Migueles, entrenador personal de Wanda, con quien ya había sido vista en distintos lugares públicos en los últimos meses.

Los antecedentes reforzaban la sospecha. Semanas atrás, ambos habían asistido al recital de Lali Espósito en Vélez. En esa ocasión fueron fotografiados junto a dos de las hijas de Wanda, lo que rápidamente se interpretó como una señal de cercanía. Poco después, trascendió que también habían compartido tribuna en el estadio Monumental durante un partido de la Selección Argentina.

La periodista Naiara Vecchio incluso sumó otra pista: Migueles habría estado presente en varias de las últimas salidas familiares de Wanda, siempre con un bajo perfil, pero cada vez más cercano a su círculo íntimo.

Consultada por las cámaras de LAM, Wanda intentó despejar las dudas. Negó estar en pareja y afirmó que se trataba únicamente de su entrenador. “No, no tengo novio. Es mi entrenador. Es falso”, respondió con firmeza. Sin embargo, la aclaración no logró desactivar las versiones, que siguen creciendo cada vez que ambos aparecen en una nueva escena compartida.

La exposición y la decisión de publicar —y luego borrar— el video fueron suficientes para alimentar la idea de que la relación podría estar dando un paso más allá de lo profesional. Aunque Wanda se esfuerce en negarlo, la dinámica de sus redes sociales y la repetición de gestos compartidos la ubican nuevamente en el centro de los rumores sentimentales.