Wanda Nara plantó a Georgina Barbarossa en su programa y la conductora no se guardó nada: "Me enteré que..."

Desde hace algunos meses, un conflicto entre Wanda Nara y Georgina Barbarossa ha ido escalando, ya que ambas son conductoras del mismo canal. A pesar de esta relación laboral, Nara ha decidido no conceder una entrevista a "A la Barbarossa", optando en cambio por hablar con Ángel de Brito, lo que ha avivado aún más las tensiones.

La conductora expresó su desacuerdo con Nancy Pazos, quien defendió a Wanda Nara, afirmando que no le importa lo que hagan Wanda o Icardi, y que no siente la necesidad de defender a nadie ya que ambos son adultos responsables de sus acciones. "Me enteré por los medios que estaba enojada conmigo...", comentó, haciendo hincapié en que cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones.

“Lo único que me preocupa en ese matrimonio, son los chicos, me pongo en el papel de madre y abuela”, dijo Barbarossa. Y agregó: “Lo que hagan ellos, me da igual o no, porque nos da rating a todos”.

Mientras muestra su glamour con L-Gante, Wanda Nara difundió un video de un influencer de Comodoro

Pazos afirmó que Nara estaba molesta con el programa por su inclinación hacia los Icardi, aunque la conductora restó importancia al conflicto: “No va a dar información falsa. Quizás, desde el entorno de Wanda le habrán agradecido por defenderla siempre”.

“Debe estar harta de que todo el mundo le haga preguntas, pero por un lado, ella hace pública su vida. Nuestra producción no hizo ninguna gestión para hablar con ella, sí, me gustaría. Me encantaría que lo hiciera con nosotros, pero si ella tiene más onda con Angelito -Ángel de Brito-. Vos podés imponer respeto, pero no cariño”, concluyó la conductora.