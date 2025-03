Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi una vez más tras los reiterados intercambios con indirectas que tuvieron en las redes sociales e hizo una contundente revelación.

La mediática, mientras sigue en pareja con L-Gante, contó una de las ‘dificultades’ del delantero del Galatasaray y volvió a pegar duro mientras él disfruta de sus días con Eugenia Suárez.

En su mano a mano con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, Nara no tuvo problema en lanzar un fuerte comentario: “Me empezó a acompañar (a compromisos laborales) porque me daba pena que se quede encerrado porque no tiene familia, no tiene amigos”, afirmó.

En ese sentido, la conductora añadió mayores detalles sobre su situación personal: “Tiene un solo amigo de la infancia, que yo conozco. Pero, en el último tiempo, casi no se veían”. Consultada por su frase de ‘no tiene familia’, aclaró: “hacían tres años que no veía a su familia, fue una tarde a Rosario. ¿Dónde estuvo su familia en todas las Navidades o sus cumpleaños?”, se preguntó.

Mauro Icardi podrá volver a vincularse con sus hijas luego de iniciar un tratamiento psicológico

En la red social X, el viernes, lanzó también fuertes frases contra su ex pareja también por el escándalo que terminó impactando a sus hijas: “Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada. Porque son mi prioridad y porque hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en gatos y no en sus perritos e hijas … que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños que no quiero que se me arruine el patrimonio”.