Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi una vez más con una grave denuncia: "está claro que..."

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La empresaria y conductora afirmó que el futbolista dejó de abonar la obra social de sus hijas menores desde hace diez meses y advirtió que esta deuda podría derivar en un embargo judicial.

El reclamo fue publicado por Nara a través de sus redes sociales, donde aseguró que desde hace casi un año se encarga sola de todos los gastos relacionados con sus hijas de 8 y 10 años, fruto de la relación con el actual jugador del Galatasaray de Turquía.

Según fuentes cercanas al entorno de la mediática, Icardi ya fue intimado legalmente para que regularice el pago de la cobertura médica. La medida judicial también incluiría la reactivación del débito automático, algo que, según Nara, el futbolista habría suspendido. Si no hay respuesta, el caso podría avanzar hacia una instancia de embargo sobre bienes del deportista, entre ellos, una propiedad compartida por ambos.

Reclamo público en redes sociales

La situación fue expuesta por Wanda en sus cuentas personales, en respuesta a usuarios que le preguntaron por la situación familiar. En uno de los intercambios, compartió el mensaje “Rata, pagate la obra social” y respondió: “obvio pago todo yo. Mi prioridad sí son mis hijos. No esperan los tiempos de quien no cumple para comer ni para nada”.

En otra respuesta, agregó: “para mí no necesito nada, trabajé siempre, incluso cuando lo tenía prohibido. Mis hijas no esperan una obra social ni nada de nadie, porque me tienen a mí”.

La empresaria también se refirió a los acuerdos económicos tras la separación: “en la división, todos nos quedamos con partes iguales de dinero y todos ‘podemos’. Sin embargo, tenemos la obligación de los alimentos y gastos de las hijas en común. Algunos gastan el dinero de alimentos en comprar amor y compañía. Yo, en mejorar la calidad de vida de ellos”.

El único mensaje que Nara mantuvo visible en su perfil fue el siguiente: "la Justicia se está ocupando. Pero mientras tanto, hace 10 meses me ocupo sola de todo".

Posibles consecuencias legales

Según trascendió, el reclamo no solo incluiría el pago de la obra social, sino también una posible deuda en concepto de alimentos, que podría seguir el mismo camino judicial en caso de falta de respuesta por parte del delantero.

Fuentes allegadas al entorno de Nara señalaron que ya hubo comunicaciones formales a través de sus abogados y que la vía legal avanza tanto en Argentina como en el exterior, debido a que ambos residen por períodos en distintos países.

Hasta el momento, Mauro Icardi no se expresó públicamente sobre el tema ni respondió a los señalamientos de su ex pareja.