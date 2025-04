Wanda Nara contó cómo fue el final de su relación con L-Gante e hizo una insólita revelación

El domingo, L-Gante confirmó su separación de Wanda Nara y aprovechó para referirse al final de la relación, al momento en que ella evitó tocar el tema hasta este martes.

La mediática, mientras el artista de la “Cumbia 420” atraviesa un mal momento de salud, sin conocerse detalles de cuadro exacto, aprovechó para encarar el tema y revelar cómo se dio la ruptura e hizo una insólita aclaración.

Nara explicó que acompañó a Elián Valenzuela en parte de sus chequeos: “cuando él vio al médico, estaba ahí yo. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título. El afecto y la responsabilidad emocional va a seguir”, puntualizó.

“No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos con él. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, agregó la conductora acerca de si habrá un punto final en el vínculo.

L-Gante anunció que se separó de Wanda Nara

En ese marco, indicó quién fue la persona que decidió dar un paso al costado: “lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando. Soy una persona que nunca abandona”, dijo.

Nuevamente con los rumores en la mesa sobre un nuevo romance, Nara se expresó acerca de sus complicaciones: “¿Sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiero ser su novia. Entonces me pongo de novia y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’. Hace poco dejé un anillo por ahí”, lanzó.

Qué le pasa a L-Gante y por qué debió alejarse de la música

Claudia Valenzuela, la mamá de Elián Valenzuela, rompió el silencio al hablar de la salud de su hijo, quien recientemente anunció su decisión de alejarse de los escenarios.

Quién es el "traviesito", el futbolista que le escribió a Wanda Nara tras subir una picante foto "hot"

La mujer explicó cómo está actualmente su hijo luego de haberse sometido a una serie de exámenes médicos recientemente. “Estoy en la casa con Elián. Él se encuentra más tranquilo. En la semana le hicieron unos estudios y por los resultados determinaron ciertas cosas de las que él no presentaba síntomas”, arrancó diciendo en diálogo con Splendid AM 990.

Sin dar un diagnóstico exacto, Claudia continuó y dio algunos detalles: “él tuvo unos problemas gastrointestinales y le van a hacer otros estudios para determinar el tratamiento. También un poquito de los riñones, que todo viene a la par con lo gastrointestinal”, dijo.