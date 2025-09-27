Una vez más, Wanda Nara se convirtió en tendencia en las plataformas digitales, luego de comunicar que sortearía 5 millones de pesos entre sus seguidores. El primer paso para participar era confirmar la intención de entrar en el concurso, pero lo que vino después sorprendió a muchos.

La empresaria comenzó a enviar mensajes privados a los participantes, en los que les indicaba que debían registrarse en un sitio de juegos online y enviarle una captura de pantalla como comprobante.

“¡Eso es todo! Muy fácil. Además, por cada $5.000 que recargues sumás más chances para ganarte un celular y un Peugeot 208 0KM”, expresó.

Sin embargo, varios internautas se mostraron desilusionados al conocer las condiciones para acceder al premio, lo que desató una ola de críticas y comentarios negativos.

“¡A papá no!”: intentaron estafar a un argentino, grabó el momento en vivo y los dejó descolocados

Además de las reacciones por el concurso, otros usuarios aprovecharon el momento para hacerle notar que estaba generando tensiones con su exesposo, Maxi López, quien recientemente llegó al país para formar parte del reality MasterChef Celebrity (Telefe).

El conflicto escaló luego de que el exjugador de River publicara una historia en Instagram donde se veía a Wanda recostada en un sillón, junto al mensaje: “No te presentaste a la reunión. ¡Debés una cena!”, lo que encendió aún más la polémica.