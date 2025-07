Viviana Canosa reveló el verdadero motivo del final de su programa: "nos dimos cuenta..."

Viviana Canosa cerró este jueves su ciclo televisivo con un mensaje claro: la salida no tuvo que ver con el rating. En su despedida al aire, la periodista sostuvo que el canal pretendía un formato diferente al que ella estaba llevando adelante.

La salida de Canosa se produjo en medio de una serie de rumores sobre una supuesta baja en los niveles de audiencia del programa, situación que ella negó de forma categórica. “No es por el número, es que el canal quiere una cosa y yo quiero otra. Nos dimos cuenta al aire lo que queríamos, pero tampoco es tan grave. Hay cosas peores en la vida”, subrayó.

Durante su discurso, la periodista hizo hincapié en que no busca conflictos ni dramatizar su salida. “Quiero seguir siendo la mina plena, contenta, feliz. Me gusta laburar con mucha paz y tranquilidad, y las cosas no se dieron como esperábamos de ambos lados”, sostuvo, con una sonrisa.

“Ni con portazos, ni con reproches, ni con enojos. El canal quería un programa y yo quería otro. El canal quería un 80 por ciento de espectáculos y 20 de política y yo quería al revés. Lo que pasa es que me enteré al aire, ese es el tema”, afirmó la conductora frente a cámaras, marcando que la desvinculación se dio en buenos términos y agradeciendo la oportunidad brindada.

A pesar de las tensiones previas, Canosa se mostró agradecida con el canal y con su equipo de trabajo. “Me voy muy contenta. Si hubiera sido tibia, este programa duraba cuatro años. Pero soy Viviana Canosa, soy intensa, y me duelen las cosas que pasan... Me planto, pero estoy agradecida, especialmente a todos ustedes que me acompañan”, expresó, dirigiéndose tanto al equipo técnico como a los productores del ciclo.

También se refirió a su compromiso con el periodismo y con el estilo frontal que la caracteriza: “no sé vivir la vida si no es intensamente… todo lo que hice y dije me lo banqué. Si hubiera sido tibia, duraba más, pero yo elegí otra cosa”.

“Hace mucho tiempo decidí en mi vida ser feliz, con lo que tenga, con lo que pueda, con lo que Dios me ponga en el camino. Y si siento que no les puedo dar todo lo que tengo… siento que acá, con errores y aciertos, lo di todo”, agregó emocionada, ante la mirada de sus compañeros.

En su despedida, Canosa también dejó en claro que su salida no implica una ruptura definitiva con el medio. “La vida da muchas vueltas y yo me quiero ir con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Los trapitos sucios se lavan en casa y ya está. Es un laburo, es una experiencia… pasaron muchas cosas”, reflexionó.

El ciclo, que llevó su nombre, continuará al aire hasta fin de mes con otro conductor, según confirmaron desde la señal. En sus breves semanas de emisión, el programa atravesó diversos episodios de controversia que generaron repercusiones tanto dentro como fuera del canal, y no logró consolidarse en materia de rating, según fuentes vinculadas a la programación.

Sin embargo, Canosa optó por retirarse sin confrontar públicamente con las autoridades del canal. “Sabía que si terminaba hoy, iba a terminar con sonrisa y con el agradecimiento en mayúscula. Si me iba el viernes, capaz era otra la energía”, cerró, dando por concluido un capítulo más en su extensa carrera televisiva.