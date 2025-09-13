Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

En las últimas horas, tras el terrible accidente que sufrió Thiago Medina, se viralizó un video en el que se veía al ex Gran Hermano manejando su moto por las calles de su barrio. En distintas tomas, incluso aéreas, mostraba la emoción de recorrer su lugar de siempre con un vehículo que era parte de su día a día.

Ese registro, que en su momento fue celebrado por miles de seguidores allí por el año 2024, adquirió ahora otra dimensión. El joven aparecía sonriente, disfrutando del momento y utilizando un casco que, tiempo después, resultaría clave para su supervivencia.

La moto que conducía en aquel video era una Honda Tornado, un modelo muy popular por su potencia y resistencia. El mismo vehículo estuvo involucrado en el choque que lo dejó gravemente herido en la Ruta Nacional 7, en la zona de Francisco Álvarez.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

La noche del viernes 12 de septiembre, según testigos, Medina impactó contra un auto que giraba hacia una calle lateral. El golpe fue tan fuerte que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Durante la cirugía de emergencia, los médicos debieron extirparle el bazo y constataron lesiones en el tórax, los pulmones y otros órganos internos. La utilización del casco evitó que sufriera daños mayores en la cabeza , lo que los especialistas consideran un factor decisivo en su evolución.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

En redes sociales, el recuerdo del video volvió a circular y se multiplicaron los mensajes de apoyo. Su hermana Camila, conocida como “Camilota”, acompaña cada parte médico desde el hospital. Daniela Celis, madre de las gemelas que tuvo con Thiago, pidió públicamente una cadena de oración.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras haber sido sometido a una esplenectomía luego del grave accidente de tránsito que protagonizó cuando circulaba en moto por la ruta 7 a la altura de Francisco Álvarez.

Daniela Celis reveló fuertes detalles de la salud de Thiago Medina tras el terrible accidente sufrido: “Pido luz y amor...”

Las autoridades médicas informaron que su estado requiere monitorización intensiva y cuidados postoperatorios para controlar posibles complicaciones derivadas de la pérdida del bazo, mientras que fuentes cercanas señalan que la investigación del siniestro continúa a cargo de la policía local.

Según explicó su ex pareja y madre de sus mellizas, Daniela Celis, el joven debió ser operado y se encuentra “estable”. La (también) ex participante hizo un posteo en sus redes sociales donde compartió el estado de salud de Thiago y pidió cadenas de oración.

“Todo va a estar bien”: Julieta Poggio y un mensaje de apoyo a Thiago Medina tras su duro accidente

“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la joven y ex cuñada de Camila Medina, quien también adquirió popularidad por el reality Cuestión de Peso, bajo el apodo de “Camilota”.

Tal como explicó Celis, el joven “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo” y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado; está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado; toda la luz es bienvenida. Gracias”.