ESTADOS UNIDOS (ADNSUR)- Una mujer tuvo un ataque de furia y comenzó a los gritos cuando se encontraba en una tienda de Los Ángeles sin máscara facial. Allí uno de los empleados le señaló que debía ponerse su tapabocas.

La señora fue filmada por un cliente de la tienda Trader Joe's, ubicada en el valle de San Fernando. Pronto, sus malas maneras para dirigirse a empleados y clientes del lugar se volvieron virales.

Cuando la mujer fue confrontada por otro cliente, explotó de rabia. " ¡Malditos cerdos demócratas! -gritó después de revolear su canasto de compras-. Ustedes son ovejas". A continuación, la mujer señaló que la persona que le pidió que se pusiera la máscara la "hostigó" y que ella tenía un problema respiratorio por el que su médico no la dejaba usar barbijo.

En todo el territorio de California, desde el pasado 18 de junio, es obligatorio utilizar barbijos o tapabocas en tiendas y otros lugares cerrados, como una manera de proteger a las personas de la pandemia de coronavirus. Así lo detalló La Nación.

"Si alguien me acosa para que me ponga un barbijo, está violando la ley federal, ¿entienden?", señaló la señora. En su defensa hay que decir que, efectivamente, están exceptuados de usar tapabocas en Californa aquellas personas que sufren algún problema respiratorio, aunque no consta que ese fuera efectivamente sea su caso.

Los gerentes del lugar se acercaron a la mujer y le pidieron varias veces que por favor abandonase la tienda. El actor D. Giles, también presente en el lugar, fue el que captó el momento de furia de la mujer y la subió a su cuenta de Twitter.