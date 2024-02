A través de las redes sociales, un joven se hizo viral luego de revelar detalles de la experiencia que tuvo en un local gastronómico de San Carlos de Bariloche.

El usuario ignaciopucheta96 brindó todos los detalles de su llegada mediante un video que se viralizó en las redes sociales. “Fui a probar la que supuestamente es ‘la mejor milanesa del mundo’”, señaló en la descripción.

“Después de una hora de fila y mucho frío, en la entrada nos dieron unos pancitos duros y ahí llega la reina, media milanesa”, lanzó.

“La verdad que sí, la porción media abundante por ser media milanesa pero la fritura era fea, vieja, no estaba apetitosa. El queso sí rico aunque la mayoría de los quesos son ricos si son de buena calidad”, agregó con tono de decepción.

Sin embargo, aclaró que la milanesa “fue una gran decepción” y afirmó que “la rotisería de tu casa es rica”. Por último, mostró que gastó más de 22 mil pesos y aseguró que este precio le pareció elevado.

Frente a esta polémica descripción, el joven generó un polémico debate entre los usuarios de TikTok e Instagram. “Envoltorio ¿$100? ¿Qué les pasa?”,. “Ya aprendiste la lección, nunca vayas a los lugares que recomienda la chica del canje”, “amigo no existe la mejor milanesa del mundo”, “Jajajaja estos porteños son únicos. Van de Bs As a Bariloche a comer milanesas y se hacen los críticos gastronómicos... te cargas solo flaco”, “Todo regalado quieren estos ingluencers. Paga el plato rata”, “Caro???? Comen 2, si eso te pareció caro es que no saliste a comer a ningún lugar más en Bariloche”, fueron algunos de los comentarios que recibió.