Una teoría asegura que quien dará los shows de Luis Miguel en Argentina es un doble y estallaron los memes

Luis Miguel comenzó la serie de conciertos en Argentina, presentándose en Buenos Aires con su gran banda repasando sus mejores éxitos.

Desde las redes miles de usuarios y usuarias comentaron acerca del concierto, y también inició la circulación de una teoría que afirma que la persona que se presentó en el recital no es el verdadero Luismi: aseguran que se trataría de un reemplazo.

Esta alocada versión se debe al gran cambio físico que mostró el cantante de “Dame”, con una importante pérdida de peso, su rostro con facciones distintas y un llamativo bronceado. Así, Micky se volvió tendencia en Twitter.

Furor por Luis Miguel en Argentina: llegó para dar 10 shows con entradas agotadas

“Estoy en condiciones de afirmar que este es un Luis Miguel impostor. No por su apariencia física, sino porque en ningún momento del video maltrata al sonidista”, “¿a quién trajeron? Ese no es Luis Miguel”, “Este no es Luis Miguel se murió y lo reemplazaron como a Paul McCartney”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social que ahora lleva una X como ícono.

Por su parte, Jimena Barón no se quedó lejos de esta polémica que en la plataforma fue expuesta mediante memes, videos y fotos comparativas del verdadero Luis Miguel con el supuesto doble que se presentó en Buenos Aires.

Un argentino mostró las cosas que tiran en Estados Unidos y quedó en shock con lo que encontró: "Impresionante"

haciéndose eco de la tendencia y también adhiriendo a la sorpresa por el enorme cambio físico del cantante romántico, La Cobra escribió en su perfil de Twitter: “Muero por ir a ver a Luis Miguel pero no sé si es Luis Miguel”.