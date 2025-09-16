Venus Psíquica, la reconocida vidente uruguaya que ganó notoriedad en las últimas semanas por sus predicciones precisas sobre la situación política argentina, emitió una nueva y contundente visión sobre el futuro del país, generando gran repercusión en redes sociales y entre seguidores que ven en sus palabras un posible camino de cambio y esperanza.

En este marco, las predicciones de Venus Psíquica tuvieron gran eco en las redes sociales, especialmente entre sectores de la población que están insatisfechos con la coyuntura actual de alta inflación, incertidumbre política y desgaste del modelo económico vigente. Precisamente, su figura ha ido creciendo como una suerte de faro que muchos argentinos miran con esperanza, buscando señales positivas en medio de un escenario complejo y polarizado.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

Es importante destacar que, más allá de su popularidad, las profecías de Venus Psíquica son parte de una tradición cultural de la adivinación y la espiritualidad que siempre genera debate entre quienes las siguen con fe y quienes las cuestionan desde el escepticismo.

“LA RENUNCIA DE MILEI” Y LA SALIDA DE LA CASA ROSADA

Desde septiembre de 2025, Venus Psíquica aseguró que el actual presidente argentino, Javier Milei, dejará su cargo antes de las elecciones de octubre. Según la vidente, Milei no solo abandonará la presidencia, sino que también lo hará en compañía de su hermana Karina, quien según ella tiene un importante pero oculto poder detrás del mandatario.

“Javier Milei, el presidente argentino, se va del Gobierno, se va de Casa Rosada, por problemas con la Justicia, que tiene tanto él como su hermana, atrapado por el pueblo, por la política exterior y por presión de sus pares políticos. Se van los dos hermanos Milei juntos y en avión, dejando la Casa Rosada y el Gobierno de Argentina, ya que son cuestionados por la Justicia por todo lo que han hecho. Son una pareja que está muy enferma mentalmente”, señaló Venus.

Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

Estas declaraciones se suman a predicciones anteriores que hablaban de la renuncia inminente de Milei, atribuyéndole una “enfermedad del alma” y un perfil “psiquiátrico”. La vidente incluso afirmó que el verdadero poder no está en el mandatario sino en su hermana Karina, a quien describió como una figura con un alma tan oscura que no pudo ser vista en sus visiones.

Venus Psíquica también adelantó que el sucesor de Milei será un hombre adulto, canoso, alto y delgado, sin nombrar directamente a esta persona, pero sí señalando una curiosa imagen en sus visiones en la que detrás de este interlocutor aparece caminando Cristina Kirchner, la ex presidenta y figura política destacada del país. Esta alegoría ha sido interpretada por muchos como una señal de la influencia indirecta de sectores del peronismo o de la izquierda tradicional en la política argentina tras la salida de Milei.

Mauro Icardi ‘hundió para siempre' a Wanda Nara con una contundente decisión: “Trabajo en...”

LA PREDICCIÓN DE VENUS PSÍQUICA SOBRE EL FUTURO ECONÓMICO DE ARGENTINA

Más allá de la renuncia presidencial, la vidente uruguaya extendió sus predicciones hacia la situación económica del país, enfatizando que el cambio en la gestión será el punto de partida para una mejoría paulatina y sostenida de la realidad argentina.

En un video difundido en TikTok, Venus Psíquica expresó un mensaje claro y esperanzador para la sociedad: “Hoy, sábado 13 de septiembre del año 2025, en mi nueva videncia les quiero decir a toda Argentina que va a cambiar Argentina económicamente. Va a crecer de a poco, paulatinamente, la economía y la sociedad argentina. Los últimos meses de este año va a ir cambiando y, sobre todo, a principio del año 2026, va a ir mostrándose cada vez mejor la economía en la Argentina”.

María Becerra sorprendió a todos con una confesión picante sobre el ‘sin respeto': “No es la primera vez...”

Esta mejora que promete será gradual, enfatizando que será a finales de 2025 y especialmente en el arranque de 2026 cuando la población comenzará a percibir un crecimiento real y sostenido. Además, hizo un llamado a la esperanza y la fe en que el país podrá revertir la crisis actual:

“Bendiciones a toda la Argentina, va a salir adelante en todo. Los cambios son ahora a fines del año 2025 y a principios de 2026 se van a notar cada vez más los cambios en Argentina", remarcó.

ARGENTINA INTEGRADA AL MUNDO: CLAVE EN LA PREDICCIÓN

Uno de los aspectos más destacados en la revelación de Venus Psíquica es el pronóstico de reordenamiento y apertura económica hacia los mercados internacionales.

Tras su accidente sexual, ‘Nano’ Vaschetto confirmó su nuevo y arriesgado desafío: “Van a ver...”

Según sus palabras, el interior del país jugará un papel fundamental en esta transformación: “Argentina va a hacer negocios con el mundo. Los suelos del interior de Argentina van a hacer negocios con todas las potencias en el mundo y Argentina también va a hacer comercio con el mundo, sobre todo con la energía, con internet”.

Esta predicción señala un posible impulso exportador y de desarrollo de recursos naturales, así como un avance en sectores estratégicos como las energías renovables y las telecomunicaciones que podrían potenciar el crecimiento. La idea de conectar el campo argentino con potencias mundiales representa una visión de progreso asociada a un proyecto económico diversificado y globalizado.

Con información de Vía País, editada y redactada por un periodista de ADNSUR