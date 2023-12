Una perrita fue abandonada por sus dueños, sin embargo, esperó a que la vinieran a buscar y conmovió a las redes sociales. El pasado 1 de diciembre, un hombre compartió una publicación en Facebook que se volvió viral y conmovió a todos. El hecho ocurrió en la ciudad de Huelva, España.

Allí, compartió una imagen y contó la historia de Pandora, la perrita abandonada en una “perrera”. “Así se queda día a día mirando desde el mismo sitio por donde vio salir a su familia. Su dueño la abandonó en la perrera y ella se mantiene aún con la esperanza de que vuelvan por ella y eso no va a ocurrir”, explicó el hombre en Facebook.

La triste situación de la perrita conmovió a las redes sociales, mientras los usuarios comentaron el posteo. “Se me parte el alma”; “La inhumanidad a la que llegan algunas personas no tiene límites”; “El ser humano no puede ser más cruel”.Sin embargo, todo terminó con final feliz. Según confirmó el hombre, luego del posteo, recibió 37 solicitudes de adopción de familias para quedarse con Pandora.