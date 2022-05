Una pareja británica cambió su vida para siempre en las últimas horas, luego de ganar 229 millones de dólares en la lotería.

Se trata de Joe Thwaite y su esposa Jess, de 49 y 44 años respecticamente, quienes trabajan como ingeniero de ventas de comunicaciones y gerente comercial de un salón de peluquería.

Oriundos de Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, compraron el boleto ganador el pasado 10 de mayo por la tarde, y tras ganar el premio habían decidido mantenerse en el anonimato hasta ayer por la mañana, cuando decidieron revelar sus identidades en un hotel en Cheltenham.

Según revelaron, Thwaite descubrió que había ganado la lotería cuando se levantó para pasear a los perros a las 5 de la mañana del martes pasado, y "no sabía que hacer".

"No podía volver a dormirme, no quería despertar a Jess, así que me quedé allí por lo que pareció una eternidad", contó.

Cuando sonó la alarma de su esposa, agregó, le dijo "tengo un secreto, tengo algo que contarte", y ahora ambos están considerando qué hacer con sus trabajos y qué futuro seguir.

Cabe destacar que se trata del premio más grande de la historia de la lotería Euromillones, dando que el anterior récord lo había tenido un ganador anónimo que obtuvo 170 millones de libras esterlinas (211 millones de dólares) en octubre de 2019.