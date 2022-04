Una insólita noticia sorprendió en las últimas horas a la comunidad de internet, luego de que se conociera que cobra cerca de 10 mil dólares para encontrarle el nombre ideal a tu bebé.

Se trata de Taylor A. Humphrey, quien aprovechó la dificultad de decisión de muchos padres a la hora de nombrar a sus hijos para hacerlo un trabajo.

Según explicó, todo comenzó cuando era chica, y leía en su casa libros sobre el significado de los nombres y las diferentes maneras posibles de bautizar a un bebé.

Una vez en la univerisad tuvo la intención de estudiar carreras relacionadas con el márketing, donde pudiera explotar su creatividad, pero no terminó por sentirse cómoda y en 2015 creó una cuenta de Instagram llamada "What´s in a Baby Name".

"Solo estaba buscando una manera de compartir mi amor por los nombres de bebés", afirmó Taylor pese a que en poco tiempo la cuenta cosechó un éxito que le permitió hacer de eso un negocio.

"Cada padre viene con un conjunto único y específico de criterios, y con tantos factores a considerar. Con un poco de ciencia y mucha intuición, creamos una experiencia lujosa y placentera para ayudarlo a alinearse con el nombre correcto", afirma en su web respecto a cómo elegir el nombre de tu bebé.

Y agrega: "Con una práctica altamente personalizada y con mentalidad de boutique, trabajamos incansablemente para garantizar su satisfacción".

Para contratar su servicio de la forma más económica posible se puede llenar un cuestionario con gustos y preferencias de los padres, recibiendo luego una amplia lista de sugerencias.

La alternativa más costosa, de casi 10 mil dólares, incluye una reunión presencial y una fiesta para revelar el nombre del niño o niña, entre otras cosas.