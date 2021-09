Un misterioso e inexplicable hecho se produjo en las últimas horas en Croacia, luego de que una mujer apareciera sola y sin documentos en una isla.

El episodio tuvo lugar en Krk, donde en una zona rocosa las autoridades encontraron a la señora de 60 años que no recuerda su nombre y nada de su vida, la cual según los reportes, mide 1,62 metros y no llevaba en su poder ninguna documentación.

"Habla inglés a la perfección, como una profesora", explicaron los investigadores respecto a la protagonista de la historia, quien fue vista cubierta de sangre por un pescador de la zona.

Al descubrirla sola y perdida el hombre dio aviso a las autoridades, y in equipo de 14 personas con vehículos 4x4 se adentraron tres kilómetros para rescatarla.

"Es extraño que ella estuviera por esta zona. Es una parte de la bahía extremadamente inaccesible con rocas terriblemente afiladas, literalmente cuchillos que cortan la goma de tus zapatos", dijo uno de los rescatistas.

Y agregó: "No hay vida ni animales excepto quizás jabalíes u osos que saben nadar hasta aquí en busca de comida, pero esto es una rareza porque no hay comida, nada. Una mujer de esa edad ciertamente no podría nadar esa distancia, necesita una fuerza excepcional".

Conocida su situación, se difundieron sus imágenes en los principales medios de comunicación para ver si alguien sabe algo sobre ella.