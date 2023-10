Una moza se volvió viral en redes sociales, tras mostrar su indignación por la polémica actitud de sus clientes a 10 minutos de cerrar el local.

En ese sentido, la mujer que trabaja en una cafetería expresó su enojo a través de un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. De esta manera, generó un intenso debate.

“Son unos hipócritas. No tienen respeto por las personas”, expresó la mujer llorando. “Todos los que se llenan la boca hablando de salud mental espero que también hablen de respeto y de empatía, y lo tengan con los demás”, agregó.

En su relato, la joven española expresó que su trabajo termina a las 12 del mediodía, sin embargo en una ocasión, a las 11:50 horas, a poco de finalizar su horario, apareció un grupo de 60 personas.

Pese a su insistencia, en que el local estaba por cerrar, las personas se quedaron. De esta forma, tuvo que quedarse atendiendo a los clientes, sin recibir el pago de horas extras.

“A nadie le importa que tenga que quedarme una hora más a hacer todo lo que tengo que hacer sin que me lo paguen, porque esas personas que entraron no tienen respeto y se les olvida que lo que hay detrás de la barra no es una máquina, sino una persona”, lanzó.

“Mi jefe sigue facturando pero no estoy cobrando por esto”, concluyó.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a la publicación. “Debes sindicarte y exigir a tu empresa que respete tu horario laboral”; “Cuando la tóxica se hace camarera”; “La culpa no es de los clientes”; “La verdad es que te entiendo, tienes toda la razón”.