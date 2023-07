Una joven terminó el secundario y por este hecho sus padres tomaron una polémica actitud que generó controversia en las redes.

A través de un video que se viralizó en TikTok, Cody y Erika, padres de Kylee dieron a conocer esta situación, que sorprendió a más de un usuario.

La situación, sucedió en Texas, Estados Unidos.

Los padres de la joven de 19 años decidieron tomar esta decisión durante el año 2022, cuando su hija estaba aún en el secundario.

De esa forma, le dijeron que una vez finalizada su etapa escolar, empezarían a cobrarle por vivir en la misma casa. Aclarando, siempre y cuando tenga un trabajo.

"El objetivo de cobrarle el ‘alquiler’ era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y también prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida", explicó el papa de Kylee.

De esta manera, una vez finalizado sus estudios, la joven comenzó abonar la suma de $300 dólares mensuales. Aunque, en el caso de que la hija se encargara de comprar su propia comida en el supermercado, el valor descendería a los $200 dólares.

En tanto, Kylee cumplió con el pago del alquiler a lo largo de nueve meses. Sin embargo, luego se fue a vivir sola. De esta forma, sus padres consideraron que esta situación fue una forma de enseñarle a su hija, la responsabilidad financiera.

QUÉ DIJERON LOS USUARIOS

“Es lo correcto yo corrí a mi hijo porcque se salio de la escuela y quería pasar de flojo y así no se puede”; “Muy bien”; “Excelente”; “Así hay que hacer”; “Le fue bien super barata la renta jajaja”; “Muy bien hecho! Yo hice lo mismo con mis 3 hijos y no me arrepiento por que así se hacen responsables”.