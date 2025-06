Una joven le revisó el historial de búsqueda a su novio y quedó impactada con lo que encontró: "estoy..."

Una joven compartió en sus redes sociales el historial de búsqueda de su pareja y el contenido generó un fuerte impacto en redes. Entre términos técnicos y académicos, destacó uno que llamó particularmente la atención.

La usuaria de la red social X @pidoelsilencio no dudó en investigar en qué andaba su novio y, al usar la computadora que compartían, revisó algo que podría haberle traído desde problemas hasta algo inesperado, situación que terminó con esto último.

“Estoy tentada: compartir computadora con tu novio ingeniero es esto”, escribió en esa aplicación, donde adjuntó la captura de lo que vio y la dejó sorprendida. Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

La lista generó miles de interacciones y reacciones entre los usuarios que, mayormente, fueron positivas y cargadas de humor y chistes. “¿Qué mier… buscaba? Él quería armar una central nuclear”, resaltó la joven llamada Camila en una respuesta al post original.

Lo cierto es que la captura mostraba las siguientes búsquedas: “HBO”, “Blindaje de una central nuclear”, “Lorca cartelera”, “Pastillas sintetizadas de uranio”, “Uraninita pechblenda”, “Cátedras UTN apuntes”, “Refrigerante de central nuclear” y “Torta de uranio”.

El posteo superó los 300.000 ‘me gusta’ y fue compartido por miles de personas que se sumaron a la broma colectiva. La combinación entre términos técnicos reales y uno fuera de contexto provocó una respuesta masiva, especialmente entre estudiantes y egresados de ingeniería.

Frente a la viralización, Camila publicó un segundo mensaje en tono irónico: “yo no puedo creer la repercusión que tuvo esto. Matías me va a hacer una torta de uranio pero de verdad”.

Los usuarios dejaron sus comentarios refiriéndose a lo sucedido y también no tardaron en viralizarse: “Preparate para tu cumple con la torta de uranio”; “Dame su número, quiero bombardear Marruecos y sus conocimientos me pueden ser de utilidad”; “El tipo quería aprender repostería nuclear”; “El flaco estaba viendo la serie de Chernobyl y tratando de entender cosas que no explicaban a fondo”; “Torta de uranio sería alto nombre para una superhéroe”; “Dios es el capítulo en el que Homero le quiere armar un reactor nuclear a Lisa”; “Se vienen cositas...”, señalaron.