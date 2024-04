Una joven fue a una reconocida zona de Buenos Aires, compró ropa y quedó impactada por los precios. La mujer compartió sus sensaciones en un video que grabó y subió a la red social TikTok. Allí, reveló los increíbles precios que encontró.

Se trata de la usuaria (@jefadelahorro), quien recorrió los locales de la Avenida Avellaneda, ubicada en el popular barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires. Allí, se preguntó: “¿Sigue siendo la zona más barata para comprar?”.

Luego reveló que estuvo visitando desde “locales, galerías y hasta manteros”. En tanto, recordó que en esta época del año, lo que más se busca son camperas. De esta manera, encontró a un valor de $20.000.

Sin embargo, reveló que "lo que es talles grandes, lamentablemente, te cobra un extra". Asimismo, se sorprendió al encontrar "ropa por $1.000. Remeras y topcitos desde los $1.000 y $2.000".

Por otra parte, contó que el precio de las medias se encuentra entre $2.500 y $3.500 aunque depende de la cantidad que cada persona pida. Además, indicó que “hay promos x3 o x6 medias”.

Mientras que los gorros de lana se consiguen a $800. A su vez, explicó que los buzos se venden por $9.000. En tanto, encontró zapatillas a $30.000, dos pares de ojotas por $7.000 y botas de lluvia a $10.000.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a la publicación que se viralizó y superó las 25.000 reproducciones. “Vos sabés nunca fui, loco no? y estoy en Avellaneda ...voy a ir cuando pueda gracias por compartir”; “Perdón no pretendo ser exquisita alguien tiene idea de la calidad?”; “Muy caro está Avellaneda ahora”; “Me encanta!! Cada que puedo voy y me visto para la temporada”; “siempre tenés que ir por las paralelas Avellaneda siempre fue más caro”.