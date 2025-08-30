Una joven de Comodoro sorprendió a todos con su participación en el programa de Guido Kaczka

Este viernes por la noche en el programa Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka, una joven comodorense deslumbró a todos al presentarse a cantar con su increíble voz soprano.

Se trata de Fiorella Gerardi, una adolescente de 13 años que asiste al Colegio Universitario Patagónico (CUP) y que, acompañada por familia, la rompió en Canal 13, señal televisiva que fue seguida de muy cerca por muchas personas de nuestra ciudad.

La joven se mostró muy emocionada con su mamá y su hermanito en el escenario y, en cuestión de muy pocos minutos, dejó sorprendido a Guido con su talento en el canto lírico, al tan punto que quedó al borde de las lágrimas y con la voz casi tomada.

En dicha participación, la gente decidió acompañar y colaborar con donaciones económicas a un alias denominado ‘Fiorelirica’ que apareció en pantalla, el cual llegó a reunir más de 20 millones de pesos en cuestión de muy pocos minutos.

Quién es Fiorella Gerardi, la cantante comodorense que cautivó a todos con su voz

La talentosa cantante lírica oriunda de nuestra ciudad continúa dejando su marca en el mundo de la música. Con apenas 13 años, participó en la edición 2023 de Got Talent Argentina, sorprendiendo al público y al jurado con su impresionante voz.

Desde muy pequeña, Fiorella mostró aptitudes excepcionales para el canto. A los 4 años comenzó a practicar música lírica, y con el acompañamiento de su familia perfeccionó su técnica y expresividad en el escenario, consolidándose como una promesa del arte de esa rama.

Su actuación en Got Talent Argentina fue inolvidable: interpretó Pie Jesu, una pieza de ópera que no solo emocionó a todos, sino que le valió el codiciado botón dorado de Abel Pintos, reservado solo para los talentos excepcionales del certamen.

Gracias a este reconocimiento, la comodorense fue seleccionada para representar a Argentina en el certamen internacional Sanremo Junior, que se realizó en marzo de 2025 en el Teatro Ariston de San Remo, Italia, el cual ganó con una impresionante actuación. Este evento es un referente mundial en la promoción de jóvenes talentos musicales, y su participación posiciona a la comodorense como una de las promesas más destacadas del canto lírico.