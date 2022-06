Una extraña historia llamó la atención de las redes sociales en las últimas horas, luego de que se conociera que una gata sobrevivió 46 minutos dentro de un lavarropas funcionando.

Ocurrió en Córdoba, España, donde Kitty, como se llama el felino, se metió dentro del artefacto mientras su dueña preparaba un lavado.

"Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", contó Estrella, la mujer en cuestión.

Según relató, de manera intuitiva cerró la puerta del electrodoméstico y configuró el lavado, sin darse cuenta en ningún momento de lo que estaba sucediendo.

Luego de una hora, cuando el lavarropas se detuvo y su hija fue a retirar las prendas que se encontraban en su interior, descubrieron la presencia de la gata.

Rápidamente el animal salió corriendo por el susto, y su familia lo llevó al veterinario quien determinó que se encontraba en buen estado, con signos vitales correctos y solo algunos problemas de respiración.

Según el profesional, quien le administró un antibiótico y la mandó a su casa con las instrucciones de que la tuvieran bajo observación, el artefacto no funcionó correctamente siendo esta la causa de la supervivencia de Kitty.