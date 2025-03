Jessie Cave, reconocida por interpretar a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, sorprendió a sus seguidores al anunciar que incursionará en OnlyFans.

La actriz explicó que su contenido estará enfocado en un nicho muy específico: su cabello. En un video publicado en su cuenta de Instagram, aclaró que no compartirá material explícito ni erótico, sino que se centrará en un fetiche relacionado con el cuidado y los sonidos de su melena.

“Estoy lanzando un OnlyFans, no uno sexual. Es un fetiche, no necesariamente sexual”, explicó en su anuncio. Además, detalló que ofrecerá "los mejores sonidos de pelo de calidad", orientados a los fanáticos del ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response o Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), una experiencia sensorial vinculada al placer y la relajación, pero no a la excitación sexual.

¿Fue sin querer? Wanda Nara compartió algunas fotos 'hot' y quedó envuelta en un escándalo

Con 37 años, Cave reveló que atraviesa un momento de dificultades económicas y considera que esta decisión le permitirá estar más cómoda financieramente sin dejar de lado su carrera como actriz y escritora. “Mi propósito: empoderarme. Responder a los que me juzgaron en el pasado”, expresó, dejando claro que este proyecto también tiene un significado emocional para ella.

La actriz mencionó que esta nueva etapa tendrá una duración aproximada de un año y busca recaudar fondos para remodelar su hogar ya que “no llegaría a fin de mes” y hacerlo más seguro para su familia. Además, planea documentar esta experiencia en Substack, una plataforma donde compartirá reflexiones sobre su incursión en OnlyFans y el impacto que genera en su vida.

¿La ignora? L-Gante habló de los rumores de separación de Wanda Nara y sorprendió con sus dichos

Su pareja, el comediante Alfie Brown, reaccionó al anuncio con humor en un video de Instagram, sugiriéndole: “Creo que deberías mostrar tu trasero”. Sin embargo, Cave reafirmó que su contenido estará enfocado exclusivamente en el cabello y en explorar este nicho poco convencional.