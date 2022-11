Peli y Eli son dos argentinas que crearon “Modo Turista”, un canal en Youtube donde comparten sus viajes y experiencias recorriendo distintos países.

En una de sus últimas visitas a Chile mostraron su reacción al recorrer un supermercado, donde resaltaron la cantidad de artículos importados que no se encuentran en las góndolas argentinas.

“Dios existe y vive acá”, afirmó Peli asombrada sobre la gran variedad de productos importados que van desde golosinas, carnes, embutidos y hasta productos de limpieza, entre muchos otros.

“Acá no repetís comida”, señalaron al ver la variedad de productos importados que tienen las góndolas en Chile.

Durante el recorrido que Eli miró a Peli y descubrió que esta tenía los ojos rojos, a lo que preguntó "¿Estás llorando?", y respondió “Estoy muy contenta de estar acá, lloro de emoción”, al encontrar una gran variedad de mazapán.

Tras esto, Peli aseguró que estaba muy entusiasmada por encontrar cosas curiosas y Eli reconoció que sin dudas hay muchas cosas no se encuentran en Argentina, ya preparadas y que “te facilitan el día”,

“La palta es mas grande y no es tan cara como la pagamos en Argentina, es una crema. Es algo que no me puedo llevar”, destacaron mientras recorrían el supermercado.

¿Qué pasa que hay tanta variedad?, se manifestaron sorprendidas sobre la cantidad de productos elaborados e importados desde distintos países.

Un portal chileno compartió la reacción de las turistas y tituló: “Turista argentina llora de la emoción al pasar por supermercado chileno”, destacando la emoción por la cantidad de variedad de alimentos que no se encuentran en la Argentina.

La publicación causó cientos de comentarios sobre la “exagerada” reacción. “La verdad, una boludez pero lo que si es cierto que debido a que Argentina es super cerrado, no encontrás ni el 20% de la variedad de marcas que hay allá...pero de ahí a llorar es un poco demasiado”, cuestionó un comentario

En tanto, otra persona planteó que “los chilenos no se dan cuenta que tienen un país lleno de posibilidades de elegir variedades de productos a gusto, se darán cuenta cuando se encuentren con no poder comprar ni elegir, sino comprar lo que hay en góndola si hay , y un poquito..... populismo señores !!!! cuando vean que toda una vida han trabajado y no llegan a mitad de mes”.,

“Yo voy a Argentina a comprar porque vivo a 25 km de una ciudad con de un supermercado argentino, y los precios son mas baratos. El costo de transporte en zonas australes chilenas hace que busquemos mejores precios y mas variedad en el país vecino. Y compro chocolates en Argentina al contado”, planteó.