Un caso de película tuvo como protagonista en los últimos días a una amiga de la hija de Yanina Latorre, quien le robó la tarjeta de crédito a varias de sus compañeras y realizó gastos de hasta 25 mil dólares sin que ellas se dieran cuenta.

La historia se conoció a partir de la viralización de un audio privado de la panelitsta de LAM, quien contó cómo L.M, como se identificó a la joven de 17 años para preservar su identidad, usó el dinero de las familias de sus amigas para hacer gastos personales de todo tipo.

"Se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de crédito de todas sus amigas, madres, hermanas. Iba a las casas, agarraba las billeteras y les sacaba tarjetas de crédito", contó Latorre a través del mencionado audio.

Le escribió a su abuela para ver como estaba y el exabrupto en su respuesta se volvió viral

Y agregó: "Abrió una cuenta de PayPal a nombre de Trini B,. Encima la mamá de Trini B.le paga a ella (L.M) la Facultad porque ellos (la familia de la adolescente) están mal económicamente".

En base a sus dichos, la joven cargó en esa cuenta todas las extensiones de las tarjetas que había obtenido sacándoles fotos. "Hasta ahora la sumatoria es 25 mil dólares de lo que estafó", aseguró.

Entre los gastos, se supo, se destacan carteras, vuelos internos en Estados Unidos, viajes en Uber, pedidos de sushi, ropa y cuotas de gimnasio, entre otros.

"Se dedicó a vivir de las tarjetas", remarcó Latorre.

"¿Cómo salta esto? Hace una semana en la tarjeta de P., Juan empezó a ver un montón de gastos y le dijo 'P. terminó el verano, ya te aguanté los recitales' y P. le dice 'qué recitales', ella no había ido al recital de 600 dólares", explicó en relación al momento en el que las familias se dieron cuenta de la situación.

Tiene 50 ratas y las trata como si fueran sus "bebés": las baña en la pileta de su cocina

"Juan empieza a hacer un listado. Había un millón de pesos de P. en tres meses, que ella juraba que no había gastado (...) A M. también, le gastó 9 mil pesos en Mercado Libre. Todas las madres empezaron a putear a los hijos", señaló.

Por último, y en relación al cierre del escándalo, explicó que a L.M le hackearon el mail y así se pudo encontrar la cuenta de Paypal desde donde se hacían los gastos.

Ante esta situación la adolescente aseguró que "no se dio cuenta, no sabía", pero para Yanina es imposible que lo "haya armado sola" porque los vuelos internos que había comprado también figuraban a nombre de su hermana. "¿No se dio cuenta que esa guita la hermana no la tenía?", se preguntó.