Una abuela TikToker se volvió viral en las últimas horas, luego de dejar divertidas indicaciones sobre qué debería hacer la gente durante su velorio.

Se trata de Abuela Droniak, como se la conoce popularmente en la red social china, quien comparte consejos de vida 'subidos de tono' basados en sus 92 años de experiencia.

Sin embargo, en los últimos días decidió ir más allá, y dio instrucciones sobre qué quiere que hagan sus seres queridos tras su muerte.

"Estas son mis reglas en mi funeral", dijo Droniak previo a pedirle a sus seguidores que "escuchen" con atención.

"No hagan el ridículo", pidió previo a solicitar que los invitados la lloren "pero no demasiado".

Sin embargo, el pedido más insólito estuvo relacionado al alcohol. "Tomen un shot por mí", alentó.

"Bertha no está invitada. No la dejen entrar", agregó además en relación a una mujer que no identificó, en un posteo que superó los 21 millones de visualizaciones.