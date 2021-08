El conflicto tuvo como protagonistas a un skater y un vecino en San Miguel de Tucumán, quienes protagonizaron una pelea que fue filmada y generó un debate en la red social Twitter entre usuarios de esa región del país.

El pasado lunes, cerca de las 19 horas, en la avenida Aconquija de la capital tucumana, se ve en las imágenes al adolescente hacer acrobacias encima del skate, por sobre la vereda. Esto molestó al vecino, un transeúnte ocasional, que cuando lo vio venir decidió esperarlo con una zancadilla.

El joven logró saltar y esquivar la pierna del hombre, pero perdió la patineta. En ese momento, el vecino la agarró y la tiró a la calle mientras reprendía al joven. La situación allí aumentó la tensión, molesto por la actitud del vecino, el skater le pegó con el puño al hombre mientras se insultaban.

La discusión quedó registrada en un vídeo filmado por el amigo del skater. Finalmente, el adolescente decidió subirlo en su red social y en pocas horas se reprodujo un millón de veces, al tiempo que fue compartido por otros usuarios generando polémica.

El skater, llamado Otto, incluso brindó entrevistas a medios locales. “No le he pegado fuerte, medio que lo he empujado para que se rescate. Era más que nada para defenderme, si el señor venía a atacarme, le hubiese pegado. Si le pegaba un tablazo lo podría haber matado de un golpe, pero yo me rescate. No era mi intención pegarle, he reaccionado porque me tiró la tabla y me hizo enojar”, contó al portal El Tucumano.