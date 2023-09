Un repartidor grabó un video en sus redes sociales y estalló de bronca ante la incansable pregunta de sus clientes. El hombre utilizó su cuenta de TikTok para hacer catarsis y se volvió viral.

El usuario español @soyamazonier, reveló la situación que le da “rabia” cuando interactúa con las personas, al entregar un paquete.

“Qué rabia me dan los clientes que piensan que nosotros, los repartidores, estamos en el almacén empacando los paquetes, metiéndolos en las cajas y llevándolos a sus hogares”, lanzó el trabajador.

Luego, reveló la situación que lo hizo perder la paciencia. “Me dice un cliente: Oye perdona, el paquete que me acabas de traer serán unos cascos no? que esta mañana se han confundido'. Y le digo: Si si, son unos cascos 100%. Y me responde: Vale, gracias”.

“Ahora, cuando abra el paquete y encuentre un llavero del Málaga y un estuche de las Monster High, se enfadará. ¡Yo que se que hay en tu paquete!”, añadió.

En tanto, los usuarios reaccionaron al video. “Lo que me da rabia me da a mi es que me lleguen los paquetes todo reventados ,eso si que me da rabia”; “A mi lo que más gracia me hace es cuando me abren la puerta y me dicen ‘¿Y yo que he pedido?’”; “Jajaja y los que te dicen he pedido 3 cosas y les das solo una caja y te dicen aquí viene todo?”; “A mí lo que me fastidia es, q vengan a la hora no deseada”.