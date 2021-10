Un raro trastorno genético le adelanta el envejecimiento: "Tengo 16 y parezco de 50 años"

Una joven filipina sufre un extraño trastorno genético que le produce una aceleración en su envejecimiento físico, causando que si bien tiene 16 años, "parezco de 50".

Raizel Calago lleva dos años conviviendo con la enfermedad, la cual provocó que en tan solo tres meses pasara de competir en concursos de belleza a no salir de su casa por la vergüenza que le genera su aspecto.

"Me preguntan por qué mi aspecto envejeció. No les respondo porque tampoco sé qué pasó", asegura la joven previo a destacar que el envejecimiento no es solo de aspecto, sino también físico, dado que sufre "grandes e inexplicables dolores de espalda".

"No culpo a mis padres porque ellos tampoco lo saben", destaca además Calago, quien a partir de su aparición en un famoso programa local supo que su afección se denomina "progeria".

Tras la erupción cutánea que la hace parecer mayor, además, la adolescente comenzó a notar la aparición de arrugas en su cara, cuellos, brazos y estómago.